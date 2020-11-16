Это смешно. «Благоустройство территории, озеленение», припаркованное на газоне

Источник материала: Onliner

С одной стороны, ничего такого забавного: автомобиль Peugeot, универсал синего цвета, припаркован на зеленой зоне. С учетом времени года и погоды такая парковка чревата гибелью газона, образованием колеи, грязью, грустью — вот этим вот всем. С другой стороны, владелец автомобиля, судя по всему, хорошо разбирается в озеленении и благоустройстве территории: знает расценки, объем работы. Может быть, и восстановить испорченное не составит для него проблемы?

Фотографию на нашем форуме опубликовал пользователь с ником minzurka.

— Благоустройство территории, — назвал он свой фотоснимок.





Корреспондент Onliner связался с minzurka, чтобы выяснить подробности. Оказалось, что фото сделано в одном из дворов в Большом Стиклево недалеко от МКАД. Там расположено общежитие, а вот с парковками вопросы, но это много где так.

— При желании самих жильцов могли бы уже коллективно попросить асфальт им укатать: места там валом, — отметил собеседник.

Места, может, и валом, но раз нет асфальта, а есть зеленая зона, то парковаться там, согласно п. 143.15 ПДД, запрещается. Ответственность за нарушение этого пункта (по ст. 18.22 Кодекса об административных правонарушениях) — когда предупреждение, а когда и небольшой штраф — всего 1—2 базовые величины (27 или 54 рубля). Недорого, в общем.

А вот за уничтожение газона предусмотрена ответственность по ч. 3 ст. 15.22 Кодекса об административных правонарушениях: «Незаконные удаление, пересадка произрастающей в населенных пунктах древесно-кустарниковой растительности, не входящей в состав лесного фонда, либо повреждение такой растительности или ее уничтожение, либо повреждение или уничтожение цветников, газонов, расположенных в населенных пунктах» влечет наложение штрафа в размере до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 200 базовых величин, а на юридическое лицо — от 20 до 300 базовых величин.

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