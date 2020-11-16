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В Бресте ищут покупателей, готовых воссоздать историческое здание городской думы

16.11.2020 17:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Бресте на торги выставлен интересный объект — бывшая пожарная часть польских времен, подлежащая сносу. В начале ХХ века на этом месте возвышалась городская дума, разрушенная в годы Первой мировой войны. Победитель аукциона сможет спроектировать и построить на ее месте центр досуга с объектом питания. Но есть одно важное условие — нужно воссоздать дореволюционный вид здания, рассказала Onliner юрисконсульт Брестского городского центра по управлению недвижимостью Ирина Романова.

Для строительства и отделки фасадов планируют использовать кирпич и современные высококачественные материалы. По условиям, реконструкция предусматривает парковочные места для автомобилей и велосипедов, вечернюю и праздничную подсветку.

В Бресте ищут покупателей, готовых воссоздать историческое здание городской думы
Все проектные решения придется утверждать в архитектурном градостроительном совете Бреста.

Срок аренды земельного участка площадью 0,2 га — 50 лет. Начальная цена исторического сооружения —58 230,57 рубля. Заявления для участия в торгах принимаются в Брестском городском центре по управлению недвижимостью до 27 ноября. Сам аукцион пройдет 3 декабря.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте на торги выставлен интересный объект — бывшая пожарная часть польских времен, подлежащая сносу. В начале ХХ века на этом месте возвышалась городская...
 
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