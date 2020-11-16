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Сколько времени люди проводят в смартфоне в течение жизни?

16.11.2020 17:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мало кто сомневается, что смартфоны забирают уйму времени: посмотреть новости, полистать «телеграммы» и «инстаграммы», поиграть, посмотреть видео с котиками и так далее. Сколько именно, подсчитали в WhisleOut, придя к неутешительным выводам: чуть менее девяти лет за всю жизнь. Хуже всего дела обстоят у миллениалов (рожденные в период с 1981-го по 1996-й) — они тратят в мобильнике 3,7 часа в день.

Чуть меньше проводят в смартфонах представители так называемого Поколения X — три часа в день, а уж за ними следуют «бэби-бумеры» — примерно 2,5 часа в день.

Впрочем, нужно отметить, что в подсчетах использовалась математическая модель, в основу которой приняли опрос тысячи человек, разделенные на разные возрастные группы. Кроме того, не учитывается тот факт, что смартфон вполне может быть рабочим инструментом (а также инструментом для обучения и, конечно, общения) — провести в нем несколько часов в день не значит потерять время.

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Мало кто сомневается, что смартфоны забирают уйму времени: посмотреть новости, полистать «телеграммы» и «инстаграммы», поиграть, посмотреть видео с котиками и так...
 
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