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Сколько времени люди проводят в смартфоне в течение жизни?
Источник материала: Onliner
Мало кто сомневается, что смартфоны забирают уйму времени: посмотреть новости, полистать «телеграммы» и «инстаграммы», поиграть, посмотреть видео с котиками и так далее. Сколько именно,
Чуть меньше проводят в смартфонах представители так называемого Поколения X — три часа в день, а уж за ними следуют «бэби-бумеры» — примерно 2,5 часа в день.
Впрочем, нужно отметить, что в подсчетах использовалась математическая модель, в основу которой приняли опрос тысячи человек, разделенные на разные возрастные группы. Кроме того, не учитывается тот факт, что смартфон вполне может быть рабочим инструментом (а также инструментом для обучения и, конечно, общения) — провести в нем несколько часов в день не значит потерять время.
уличная, направленная, Wi-Fi 2.4 ГГц/2G/3G/4G, 14.5 dBi, разъем N-type
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Мало кто сомневается, что смартфоны забирают уйму времени: посмотреть новости, полистать «телеграммы» и «инстаграммы», поиграть, посмотреть видео с котиками и так...
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