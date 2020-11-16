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Беларусь потребовала от Польши срочно выдать администраторов канала «Нехта»
Источник материала: Onliner
Сегодня в Министерстве иностранных дел Беларуси состоялась встреча с Временным поверенным в делах Польши Мартином Войцеховским. МИД
Польской стороне передана нота с копией запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности граждан Путило С. А. и Протасевича Р. Д. Эти запросы Генпрокуратура Беларуси направила в Минюст и Генпрокуратуру Польши.
Сообщается, что белорусская сторона выражает озабоченность «продолжающейся преступной деятельностью С. Путило и Р. Протасевича через созданные ими экстремистские Telegram-каналы „Нехта“ и „Нехта Live“».
Польскую сторону призвали выдать их в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности.
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Сегодня в Министерстве иностранных дел Беларуси состоялась встреча с Временным поверенным в делах Польши Мартином Войцеховским. МИД сообщает, что обсуждались, в...
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