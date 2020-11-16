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Беларусь потребовала от Польши срочно выдать администраторов канала «Нехта»

16.11.2020 17:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Министерстве иностранных дел Беларуси состоялась встреча с Временным поверенным в делах Польши Мартином Войцеховским. МИД сообщает, что обсуждались, в частности, вопросы взаимодействия сторон в рамках двусторонних обязательств по части области борьбы с организованной преступностью, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Польской стороне передана нота с копией запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности граждан Путило С. А. и Протасевича Р. Д. Эти запросы Генпрокуратура Беларуси направила в Минюст и Генпрокуратуру Польши.

Сообщается, что белорусская сторона выражает озабоченность «продолжающейся преступной деятельностью С. Путило и Р. Протасевича через созданные ими экстремистские Telegram-каналы „Нехта“ и „Нехта Live“».

Польскую сторону призвали выдать их в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности.

 
 
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Сегодня в Министерстве иностранных дел Беларуси состоялась встреча с Временным поверенным в делах Польши Мартином Войцеховским. МИД сообщает, что обсуждались, в...
 
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