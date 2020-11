Ресторатор Влад Луневич сообщил об отъезде из Беларуси

«Да, я уехал, но головой, сердцем и душой продолжаю быть в Минске . Знайте, делается все, чтобы вернуть наши заведения к жизни!» — обнадежил Луневич почитателей своего бизнеса.





Влад поблагодарил гостей своих заведений «за эмоциональные дни, слова поддержки и благодарности, за объятия, за любовь».





Наемным сотрудникам ресторатор выразил признательность за то, «что отдались работе без остатка, за невероятную силу духа, за искренность, за слезы переживаний».





Как сообщалось, в Минске с 15 ноября закрываются сразу семь заведений Владислава Луневича: ресторан Simple, кафе ENZO, «Лаўка», «ДЭПО», Let it be, BakeZavod и Underdog. Pizza place.