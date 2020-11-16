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Ресторатор Влад Луневич сообщил об отъезде из Беларуси

16.11.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Информация появилась на его странице в Facebook.

«Да, я уехал, но головой, сердцем и душой продолжаю быть в Минске. Знайте, делается все, чтобы вернуть наши заведения к жизни!» — обнадежил Луневич почитателей своего бизнеса.

Влад поблагодарил гостей своих заведений «за эмоциональные дни, слова поддержки и благодарности, за объятия, за любовь».

Наемным сотрудникам ресторатор выразил признательность за то, «что отдались работе без остатка, за невероятную силу духа, за искренность, за слезы переживаний».

Как сообщалось, в Минске с 15 ноября закрываются сразу семь заведений Владислава Луневича: ресторан Simple, кафе ENZO, «Лаўка», «ДЭПО», Let it be, BakeZavod и Underdog. Pizza place.
 
Теги: Минск
 
 
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Информация появилась на его странице в Facebook.
 
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