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У кого-то едет крыша? На Шарковщине для Деда Мороза ищут... синий костюм

16.11.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На этот Новый год в Шарковщине Дед Мороз оденет синюю шубу вместо привычной всем детишкам красной.



Закупку из одного источника сценических костюмов Деда Мороза и Снегурочки проводит Шарковщинский районный центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций. 

Согласно документации, приобретается синий костюм Деда Мороза и белый — Снегурочки. Ориентировочная стоимость первого составляет 500 рублей, второго – 400.

Костюмы должны поставить заказчику до 7 декабря, оплачивается закупка за счет бюджетных средств.

Трудно сказать, с чем связан отход от каноничного красного цвета шубы Деда Мороза, установившегося еще в советские времена. 

Возможно, что на это решение повлияло и то, что у правящего режима начинается нервный тик при виде сочетания красного и белого.

Говорят, уже доходит до того, что на машины «скорой» дорисовывали зеленую линию.
 
 
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На этот Новый год в Шарковщине Дед Мороз оденет синюю шубу вместо привычной всем детишкам красной.
 
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