ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Закрыть в туалете на три дня" Советник Тихановской пояснил, почему считает "захват Лукашенко" законным

16.11.2020 18:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Советник Светланы Тихановской по международным отношениям Франак Вечерко пояснил, как может быть реализовыван план протеста в отношении Александра Лукашенко.



По его словам, в окружении Лукашенко есть большое количество недовольных людей. Такие люди явно или неявно поддерживают протесты. Они ищут возможности и начальника, которому можно присягнуть, заявил Вечерко в эфире «Дождя».

По его мнению, людям военной закалки и чиновникам важно понимать структуру, они привыкли работать в системе. При этом предложение Светланы Тихановской позволит им попасть под амнистию, остаться с чистой совестью и не делать больше ошибок, сказал Вечерко.

Говоря о заявлении Тихановской о захвате Лукашенко, он пояснил, что слово «захват» – это временное задержание преступника. Когда Лукашенко, по его словам, признают таким преступником в рамках международного расследования или народного трибунала, такое действие не будет радикальным, а станет обязанностью каждого человека.

Вечерко заявил, что силовики знают, как это сделать. Ближайшее окружение Лукашенко первым его предаст. Например, они могут его закрыть в туалете на три дня, отметил советник Тихановской.

Ранее лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская назвала Лукашенко «террористом», а его помощников и чиновников «пособниками». 

Она объявила о «плане Народного трибунала», который призван «остановить беззаконие». В рамках плана она призвала «нейтрализовать идеологов и пособников режима, собирать и проверять доказательства преступлений режима».

«Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники — террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее», — сказала она.

В Европе тоже за трибунал

В свою очерель Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии, многолетний лидер фракции либералов в Европарламенте и в данный момент его депутат, призвал ЕС усилить давление на режим Лукашенко.

«Новая волна насилия в Беларуси. ЕС может и должен сделать больше: санкции, гуманитарный коридор для потерпевших и безвизовый режим, солидарность и поддержка СМИ, международный трибунал», — написал он в Twitter.

Верхофстадт обратился к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и потребовал незамедлительно поднять эти вопросы с министрами иностранных дел ЕС.

Между тем в Беларуси еще в августе Генеральная прокуратура возбудила уголовное в отношении членов Координационного совета.

«Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса» — заявил тогдашний генпрокурор Александр Конюк.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Советник Светланы Тихановской по международным отношениям Франак Вечерко пояснил, как может быть реализовыван план протеста в отношении Александра Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Беларуси призвал Польшу выдать Путило и Протасевича «в кратчайшие сроки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика