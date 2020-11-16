Легкая российская комедия стала лидером проката. Что еще минчане смотрели на прошлой неделе?

Источник материала: Tut.by

Каждый понедельник AFISHA.TUT.BY рассказывает, какие картины минчане активнее всего смотрели в кинотеатрах на прошлой неделе. Фантастический фильм «Довод» становится одним из лидеров уже десятую неделю подряд. Эта и другие новости проката — в нашем материале.



Снимок носит иллюстративный характер

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 9−15 ноября

«КиноМинска»

1. «Непосредственно Каха»

2. «Ведьмы»

3. «Дичь»

4. «Еще по одной»

5. «Дорогие товарищи!»

Silver Screen cinemas

1. «Непосредственно Каха»

2. «Еще по одной»

3. «Ведьмы»

4. «Академия монстров»

5. «Дорогие товарищи!»

«АртКинотеатр»

1. «Непосредственно Каха»

2. «Подольские курсанты»

3. «Дичь»

4. «Ведьмы»

5. «Кот под прикрытием»

«Falcon Club Бутик Кино»

1. «Дорогие товарищи!»

2. «Еще по одной»

3. «Довод»

4. «Глубже!»

5. «Академия монстров»

Самым популярным фильмом недели стала премьерная российская комедия со странным названием «Непосредственно Каха» — подробнее расскажем о ней чуть позже. Еще одна новинка проката и сразу же лидер в нем — российский фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского о расстреле мирных протестующих, который Россия выдвинула на «Оскар». А вот белорусский триллер «Запретная зона» , который вышел на прошлой неделе всего в четырех кинотеатрах, широкого внимания не привлек.

Позиции не сдает семейное фэнтези «Ведьмы» : картина в топе уже третью неделю. Громкий хит «Довод» Кристофера Нолана интересует минчан десять недель подряд — и это точно рекорд этого года!

Так что это за загадочный российский фильм, на который многие пошли в кино? Это простодушная комедия Виктора Шамирова («Игра в правду») о горячем лете, пыльных гонках и любви — возможно, самое то, что сейчас нужно многим белорусам, чтобы отключиться от актуальной повестки. Кстати, «Непосредственно Каха» возглавил и российский прокат. Но рейтинг на «КиноПоиске» у картины незавидный — всего 6.6.

По сюжету Каха запал на прекрасную Софу, но чтобы подобраться к ее сердцу, ему нужно на своей «копейке» обогнать новенькую BMW Руслана и забить на дружбу с Серго. Что же выберет Каха: любовь или дружбу?

Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

А вот об этом фильме мы просто не можем не рассказать. «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского прошли непростой путь к минским экранам — и уже ради этого стоит обратить на картину внимание. Ленту показали на Венецианском фестивале, а теперь номинируют от России на «Оскар». Это черно-белое кино о событиях в советском Новочеркасске 1962 года: тогда забастовка на главном городском заводе, где люди требовали снижения цен на продукты и повышения зарплат, закончилась расстрелом мирных жителей.

Сюжет строится вокруг работницы парткома Людмилы (Юлия Высоцкая), которая искренне верит в то, что строит коммунистическое общество, и очень возмущается поведением заводчан, устроивших забастовку. Но когда на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, привычная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.

Когда: уже в кино

Где: «Falcon Club Бутик Кино», Silver Screen в ТЦ «Галилео», VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall, «Аврора», «АртКинотеатр ТЦ Европа», «Беларусь», «Берестье», «Центральный», «3D кино в Замке»

Сколько: от 6 рублей Купить билет