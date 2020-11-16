Легкая российская комедия стала лидером проката. Что еще минчане смотрели на прошлой неделе?

Каждый понедельник AFISHA.TUT.BY рассказывает, какие картины минчане активнее всего смотрели в кинотеатрах на прошлой неделе. Фантастический фильм «Довод» становится одним из лидеров уже десятую неделю подряд. Эта и другие новости проката — в нашем материале.
Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 9−15 ноября
Самым популярным фильмом недели стала премьерная российская комедия со странным названием «Непосредственно Каха» — подробнее расскажем о ней чуть позже. Еще одна новинка проката и сразу же лидер в нем — российский фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского о расстреле мирных протестующих, который Россия выдвинула на «Оскар». А вот белорусский триллер «Запретная зона», который вышел на прошлой неделе всего в четырех кинотеатрах, широкого внимания не привлек.
Позиции не сдает семейное фэнтези «Ведьмы»: картина в топе уже третью неделю. Громкий хит «Довод» Кристофера Нолана интересует минчан десять недель подряд — и это точно рекорд этого года!
Так что это за загадочный российский фильм, на который многие пошли в кино? Это простодушная комедия Виктора Шамирова («Игра в правду») о горячем лете, пыльных гонках и любви — возможно, самое то, что сейчас нужно многим белорусам, чтобы отключиться от актуальной повестки. Кстати, «Непосредственно Каха» возглавил и российский прокат. Но рейтинг на «КиноПоиске» у картины незавидный — всего 6.6.
По сюжету Каха запал на прекрасную Софу, но чтобы подобраться к ее сердцу, ему нужно на своей «копейке» обогнать новенькую BMW Руслана и забить на дружбу с Серго. Что же выберет Каха: любовь или дружбу?
Когда: уже в кино Где: во всех кинотеатрах Сколько: от 6 рублей
А вот об этом фильме мы просто не можем не рассказать. «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского прошли непростой путь к минским экранам — и уже ради этого стоит обратить на картину внимание. Ленту показали на Венецианском фестивале, а теперь номинируют от России на «Оскар». Это черно-белое кино о событиях в советском Новочеркасске 1962 года: тогда забастовка на главном городском заводе, где люди требовали снижения цен на продукты и повышения зарплат, закончилась расстрелом мирных жителей.
Сюжет строится вокруг работницы парткома Людмилы (Юлия Высоцкая), которая искренне верит в то, что строит коммунистическое общество, и очень возмущается поведением заводчан, устроивших забастовку. Но когда на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, привычная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.
Когда: уже в кино Где: «Falcon Club Бутик Кино», Silver Screen в ТЦ «Галилео», VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall, «Аврора», «АртКинотеатр ТЦ Европа», «Беларусь», «Берестье», «Центральный», «3D кино в Замке» Сколько: от 6 рублей