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«Врачи меня боятся». Люди с гемофилией о симптомах и последствиях болезни
Источник материала: Tut.by
Гемофилия — это генетическое заболевание, при котором у человека нарушается свертываемость крови. Многие думают, что такие люди умирают от порезов и боятся острых предметов, но все гораздо сложнее. Мы поговорили с теми, у кого есть это заболевание, и узнали, каким было их детство, с какими ограничениями они живут и что делают, чтобы сохранить здоровье.
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«С 12 лет делал себе внутривенные уколы».
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