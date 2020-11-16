«Врачи меня боятся». Люди с гемофилией о симптомах и последствиях болезни

Источник материала: Tut.by

Гемофилия — это генетическое заболевание, при котором у человека нарушается свертываемость крови. Многие думают, что такие люди умирают от порезов и боятся острых предметов, но все гораздо сложнее. Мы поговорили с теми, у кого есть это заболевание, и узнали, каким было их детство, с какими ограничениями они живут и что делают, чтобы сохранить здоровье.