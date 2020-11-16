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Почему полезно есть цветную капусту

16.11.2020 18:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С тем, что цветная капуста — продукт полезный, мало кто возьмется спорить. Но почему этот овощ так часто ассоциируют со здоровым питанием? На вопросы, в чем польза цветной капусты и в каком виде ее лучше употреблять, ответила диетолог Марта Марудова.

— Цветную капусту из других видов капусты выделяет ее сложный биохимический состав. Например, по содержанию витамина С (аскорбиновой кислоты) цветная капуста богаче белокочанной почти в три раза, по содержанию белка — в два раза.

Калий, кальций, магний, железо, фосфор, PP (витамин В3) — все эти элементы в цветной капусте тоже есть. Так что цветная капуста хороша не только тем, что она диетична. Кстати, да: калорийность овоща составляет около 25 ккал на 100 граммов.

В отличие от других видов капусты, в цветной чуть меньше грубой клетчатки — она лучше усваивается. В том числе поэтому цветная капуста рекомендуется в качестве первого прикорма малышам после или во время грудного вскармливания. Также цветную капусту благодаря ее тонкой клеточной структуре советуют принимать в пищу людям с язвенной болезнью: белокочанная для таких пациентов под запретом.

Овощ хорош в любых видах: цветную капусту можно тушить, парить, запекать в духовке, добавлять в супы, делать из нее гарнир на второе, использовать в запеканках и в рагу. Что касается сочетаемости с другими продуктами, то никаких особенностей у цветной капусты нет: хороша со всем.

При любой термической обработке этот овощ сохраняет свои полезные свойства. Но, конечно же, цветную капусту, как и любые другие продукты, лучше не подвергать жарке. Не делайте фритюр, то есть не жарьте в большом количестве масла: в таком случае даже самый полезный продукт становится канцерогенным. Особенно это касается жарки на масле с низкой точкой дымления.

Если уж очень хочется пожарить капусту, делайте это с минимальным количеством масла. Лучше использовать масла виноградной косточки, рисовое, авокадо. Но желательно все же выбрать другие способы термической обработки.

 
 
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Магний, калий, фосфор - все эти элементы (и не только) есть в этом овоще. Рассказываем про полезные свойства цветной капусты и упоминаем блюда, которые можно из нее...
 
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