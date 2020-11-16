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«Читаем текст военной присяги, женщины! И не рассказывайте про народ — этого там нету!» Минчане поговорили с силовиком (видео)

16.11.2020 18:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Беларусь — за диалог. Эти слова по итогам года станут одними из самых популярных в стране. В последнее время мы наблюдаем немало видео, когда чиновники и силовики выходят поговорить с простыми людьми. Часто разговор становится неразборчивым набором выкриков, претензий и эмоций, но иногда людям по разным сторонам удается донести друг другу свою позицию. Например, на днях молодой человек в форме внутренних войск МВД произнес собравшимся текст военной присяги и сказал, что в ней нет ни слова про народ. Мы послушали парня и сами прочли текст присяги. Оказалось, что слово «народ» там упоминается первым делом. Так бывает: самое важное порой вылетает из головы.

В преддверии этого диалога, судя по всему, шли и другие споры: и горожане, и представитель силовых структур уже немного разогреты эмоциями.

— Слушайте текст военной присяги: «Я, гражданин Республики Беларусь, клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность, конституционный строй от преступных и иных противоправных посягательств». Где там про народ? — прикладывая руку к уху, чтобы получше услышать, дважды спрашивает служащий у собравшихся.

Люди что-то отвечают, но все разом, поэтому плохо слышно. Молодой человек то ли вопросительно, то ли утвердительно говорит, что они нарушают закон.

— Читаем текст военной присяги, женщины! И не рассказывайте про народ — этого нету! — громко восклицает парень и уходит со своими сослуживцами.

Читаем присягу

У белорусских силовиков есть две присяги. У военных она своя, у сотрудников органов внутренних дел — своя. Но в целом они схожи. И в обеих первым делом говорится про верность белорусскому народу. Цитируем.

Военная присяга:

«Я, гражданин Республики Беларусь (фамилия, имя, отчество), торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников.

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь».

Присяга лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел:

«Я (фамилия, имя, отчество), поступая на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь, присягаю на верность Республике Беларусь и ее народу. Клянусь свято соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь, добросовестно выполнять приказы начальников и возложенные на меня обязанности.

Клянусь быть честным, мужественным, бдительным при исполнении служебного долга, строго хранить государственную и служебную тайну. Клянусь, не щадя своей жизни, охранять права, свободы и законные интересы граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств. Если же я нарушу принятую мною Присягу, то готов нести ответственность, установленную законами Республики Беларусь».

Если у вас произошли интересные и внятные диалоги с силовиками или чиновниками и вы сняли это на видео, пришлите на почту ds@onliner.by или в Telegram по нику @dashaspevak.

 
 
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Беларусь — за диалог. Эти слова по итогам года станут одними из самых популярных в стране. В последнее время мы наблюдаем немало видео, когда чиновники и силовики...
 
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