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«Читаем текст военной присяги, женщины! И не рассказывайте про народ — этого там нету!» Минчане поговорили с силовиком (видео)
Источник материала: Onliner
Беларусь — за диалог. Эти слова по итогам года станут одними из самых популярных в стране. В последнее время мы наблюдаем немало видео, когда чиновники и силовики выходят поговорить с простыми людьми. Часто разговор становится неразборчивым набором выкриков, претензий и эмоций, но иногда людям по разным сторонам удается донести друг другу свою позицию. Например, на днях молодой человек в форме внутренних войск МВД произнес собравшимся текст военной присяги и сказал, что в ней нет ни слова про народ. Мы послушали парня и сами прочли текст присяги. Оказалось, что слово «народ» там упоминается первым делом. Так бывает: самое важное порой вылетает из головы.
В преддверии этого диалога, судя по всему, шли и другие споры: и горожане, и представитель силовых структур уже немного разогреты эмоциями.
— Слушайте текст военной присяги: «Я, гражданин Республики Беларусь, клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность, конституционный строй от преступных и иных противоправных посягательств». Где там про народ? — прикладывая руку к уху, чтобы получше услышать, дважды спрашивает служащий у собравшихся.
Люди что-то отвечают, но все разом, поэтому плохо слышно. Молодой человек то ли вопросительно, то ли утвердительно говорит, что они нарушают закон.
— Читаем текст военной присяги, женщины! И не рассказывайте про народ — этого нету! — громко восклицает парень и уходит со своими сослуживцами.
Читаем присягу
У белорусских силовиков есть две присяги. У военных она своя, у сотрудников органов внутренних дел — своя. Но в целом они схожи. И в обеих первым делом говорится про верность белорусскому народу. Цитируем.
Военная
«Я, гражданин Республики Беларусь (фамилия, имя, отчество), торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников.
Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь».
«Я (фамилия, имя, отчество), поступая на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь, присягаю на верность Республике Беларусь и ее народу. Клянусь свято соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь, добросовестно выполнять приказы начальников и возложенные на меня обязанности.
Клянусь быть честным, мужественным, бдительным при исполнении служебного долга, строго хранить государственную и служебную тайну. Клянусь, не щадя своей жизни, охранять права, свободы и законные интересы граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств. Если же я нарушу принятую мною Присягу, то готов нести ответственность, установленную законами Республики Беларусь».
Если у вас произошли интересные и внятные диалоги с силовиками или чиновниками и вы сняли это на видео, пришлите на почту ds@onliner.by или в Telegram по нику @dashaspevak.
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«Читаем текст военной присяги, женщины! И не рассказывайте про народ — этого там нету!» Минчане поговорили с силовиком (видео)
Беларусь — за диалог. Эти слова по итогам года станут одними из самых популярных в стране. В последнее время мы наблюдаем немало видео, когда чиновники и силовики...
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