Разработчик вакцины от COVID-19 компания Moderna заявила о ее эффективности в 94,5%

Источник материала: Onliner

Компания Moderna заявила об эффективности разрабатываемой ей вакцины от COVID-19 на уровне в 94,5%. На фоне этих новостей акции Moderna прибавили 20%. Ранее об эффективности в 90% заявила компания Pfizer, ориентируясь на предварительные показатели. Как отметили в Moderna, ее вакцина не требует экстремальных условий хранения — минус 70 градусов и ниже.

Это упростит процесс перевозки и хранения препарата — требуемая температура составляет минус 4 градуса.

Сообщается, что в третьей фазе испытаний вакцины Moderna принимали участие более 30 тыс. добровольцев, в том числе люди старше 65 лет — такие находятся в особой зоне риска, а также представители разных рас. В итоге заразилось 95 испытуемых, 90 оказались в группе, в которой предлагалось плацебо, 5 из 95 перенесли COVID-19 в легкой форме.

В отчете отмечается, что никаких значительных рисков здоровью вакцина не несет и хорошо переносится реципиентами. До конца года в США планируется произвести 20 млн доз вакцины. В следующем году будет произведено от 500 млн до 1 млрд доз для международного рынка.

Moderna и Pfizer используют подобные технологии производства вакцины и базируются на матричной РНК.