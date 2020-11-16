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Правительство РБ разработает порядок учета готовой табачной продукции

16.11.2020 19:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Беларуси получило полномочия на разработку порядка и внедрения использования приборов учета готовой табачной продукции.

Соответствующий декрет №4 был подписан 16 ноября 2020 года.

«Декретом предусмотрено отнесение измерений с использованием приборов учета готовой продукции при производстве табачных изделий к сфере законодательной метрологии, а также наделение Правительства полномочиями по определению порядка использования приборов учета готовой продукции (табачных изделий)», - говорится в официальном комментарии к декрету.

 
 
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Правительство Беларуси получило полномочия на разработку порядка и внедрения использования приборов учета готовой табачной продукции.
 
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