Лысенков: Мое предчувствие - ЧМ-2021 из Минска перенесут

"Мое предчувствие — ЧМ-2021 из Минска перенесут. Вспоминая ЧМ-2014, это был один из лучших чемпионатов мира по хоккею, если говорить об организации и размахе. Хотя уже тогда была жесткая охрана.





Но если представить, что ситуация в Минске не изменится к маю, то мы получим турнир, где будет очень много милиции, вокруг которого возникнет куча скандалов, да и бойкоты наверняка будут. Ну, это как играть в хоккей на вулкане.





Весь вопрос, если ЧМ из Минска перенесут, то куда?





Логично в Швейцарию, где не состоялся ЧМ-2020. Но как там с пандемией? Откроют ли границы?





Можно только в Латвию, но там такие же вопросы с границей, и хватит ли мощности организаторам? Где у них вторая арена? Что там вообще?





Можно в Россию, но у нас тогда что, 2023 год отберут?





Так что 18 ноября нас ждет интересное решение ИИХФ. Я бы сделал так: оставил бы все как есть, но договорился бы с Россией в случае форс-мажора перенести белорусскую часть в Москву в "Парк легенд", где был ЧМ-2016. Там уже все готово, и перенос получится легким", - написал Лысенков в телеграме







