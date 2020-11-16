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На сбитого пешехода заведено уголовное дело. В милиции рассказали подробности ДТП с микроавтобусом на Пушкина

16.11.2020 19:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ГУВД Мингорисполкома рассказали подробности ДТП, которое произошло в воскресенье, 15 ноября, на проспекте Пушкина. На пешехода, которого сбил микроавтобус, заведено уголовное дело.

Напомним, ДТП произошло около 12.27 в Минске на проспекте Пушкина, возле дома № 49. В это время силовики разгоняли протестующих, которые пытались собраться на традиционный воскресный марш.

Очевидцы рассказали AUTO.TUT.BY, что сперва на проезжей части была потасовка: силовики хотели кого-то затащить в стоящий бус, а человек сопротивлялся.

— А тут парень выбежал на проезжую часть, на ту сторону, что ближе к ЗАГСу. Он что-то бросил в сторону микроавтобуса, в который тащили людей. В этот момент по встречке со стороны «Пушкинской» ехал еще один синий бус, пешеход его даже не заметил. Машина правой стороной сбила его. Мне даже показалось, что водитель сделал это намеренно, — рассказал один из очевидцев.

Силовики забрали парня и уехали.

— Установлено, что 35-летний минчанин, находясь на проезжей части, не соблюдал правила дорожного движения, тем самым подвергая себя и окружающих опасности. В результате его действий около 12.27 произошло ДТП с пешеходом и микроавтобусом. В настоящий момент минчанин находится на обследовании в БСМП. По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства произошедшего, — сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители также установили, что мужчина умышленно бросал в служебную машину камни. Его действиям следователями дана правовая оценка: возбуждено уголовное дело за хулиганство.

 
Теги: Минск
 
 
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Установлено, что 35-летний минчанин, находясь на проезжей части, не соблюдал правила дорожного движения, тем самым подвергая себя и окружающих опасности.
 
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