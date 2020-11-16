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«Не мешать, а слушать». Тихановская рассказала о будущем белорусского бизнеса
Источник материала: Навiны
Светлана Тихановская видит частный бизнес основой новой белорусской экономики, а главным препятствием для его развития — нынешний политический кризис в стране.
«В таких условиях тяжело начинать или развивать свой бизнес»
Частный сектор уже многие годы вносит весомый вклад в развитие белорусской экономики,
Выступивший на Всемирной неделе предпринимательства советник Светланы Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович считает, что потенциал белорусского бизнеса используется не в полной мере. В Беларуси один из самых низких показателей по доле частного сектора в валовой добавленной стоимости среди европейских стран. Причем в этом году количество
«Политическое преследование бизнеса, в том числе его временное закрытие после объявления о присоединении либо после присоединения к общенациональной забастовке, нарушение прав собственности, как, например,
По его мнению, нынешний политический кризис подрывает доверие всех экономических субъектов как в Беларуси, так и за ее пределами к белорусскому государству в целом и к экономике в частности и ведет к ухудшению условий развития бизнеса.
«В таких условиях тяжело начинать или развивать свой бизнес», — отметил советник Тихановской.
Для начала, по его словам, нужно разрешить политический кризис в стране, а потом одновременно провести макроэкономическую стабилизацию экономики и институционные реформы. «Это даст импульс для устойчивого долгосрочного роста», — отметил Алехнович.
Рецепты по стабилизации экономики
Для стимулирования экономики в сложное время команда Тихановской предлагает ряд решений.
Во-первых, они считают целесообразным поддержать бизнес и граждан в пандемию. К примеру, государство может выплачивать работникам предприятий определенную часть зарплаты, чтобы избежать увольнений. Такой опыт есть у европейских стран.
Кроме того, дополнительная поддержка может быть оказана наиболее пострадавшим секторам экономики. Это ресторанный, гостиничный, туристический бизнес. Помощь может выражаться и в форме налоговых каникул, и в форме субвенций.
«Это необходимо сделать, потому что закрытие этих предприятий будет наносить больший ущерб для экономики, чем сама поддержка государства в течение нескольких месяцев острого кризиса», — отметил Алехнович.
Во-вторых, сторонники перемен считают необходимым дать доступ бизнесу к дешевым кредитам. Помощь готовы оказать международные финансовые институты. Команда Тихановской ведет переговоры о выделении грантового финансирования, чтобы стоимость этих кредитов была ниже рыночных условий.
В-третьих, команда Тихановской выступает за проведение малой приватизации. Речь прежде всего идет о продаже неэффективных госпредприятий и активов в сфере услуг. Это объекты розничной торговли, общественного питания, гостиницы, которые не являются стратегическими для Беларуси.
«Малая приватизация должна решить сразу две задачи — сэкономить деньги на содержание неэффективной госсобственности и создать стимулы для развития частного сектора, а значит и поступлений в бюджет», — отметил советник Тихановской.
В-четвертых, предлагается создать условия для привлечения иностранных инвестиций, в том числе от белорусской диаспоры.
Реформы от команды Тихановской
Также Алесь Алехнович озвучил некоторые предложения по структурным преобразованиям в экономике.
Во-первых, сторонники перемен предлагают изменить роль государства в экономике. По их мнению, государство не должно вмешиваться со своими планами и задачами в деятельность частных (желательно и государственных тоже) предприятий. Приоритетом для государства должно быть содействие экономическому развитию, а не непосредственное участие в этом развитии. То есть, государство должно гарантировать суверенитет, не допускать криминала, обеспечить верховенство закона и защиту прав собственности, а также справедливую конкуренцию на рынке, качественную инфраструктуру, медицину, образование, социальную защиту людей.
Во-вторых, команда Тихановской считает важным создать равные условия для ведения бизнеса независимо от формы собственности, размера предприятия и сектора экономики.
В-третьих, целесообразным видится создание судебной системы, независимой от других ветвей власти. В-четвертых, предлагается развивать финансовый рынок в стране, в том числе ипотечное кредитование, накопительные пенсионные и инвестиционные фонды, микрофинансирование для малого бизнеса, страховой рынок и так далее.
«Для предпринимателей и представителей малого и крупного бизнеса новая власть будет создавать условия, а не мешать работать, будет слушать и слышать. Мы рассматриваем частный бизнес как основной фундамент, на котором будет строиться экономика новой Беларуси», — отметила Светлана Тихановская в своем выступлении на Всемирной неделе предпринимательства.
Сейчас, по ее словам, команда работает над проектами реформ по всем направлениям, консультируется с лучшими международными специалистами, сотрудничает с правительствами и интернациональными организациями.
Уже достигнуты предварительные договоренности о выделении демократической Беларуси финансовой помощи на развитие со стороны Евросоюза, в том числе для развития частного бизнеса.
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Лидер перемен пообещала частному бизнесу самое главное — не мешать работать.
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