«Не мешать, а слушать». Тихановская рассказала о будущем белорусского бизнеса

Светлана Тихановская видит частный бизнес основой новой белорусской экономики, а главным препятствием для его развития — нынешний политический кризис в стране.





«В таких условиях тяжело начинать или развивать свой бизнес»

Частный сектор уже многие годы вносит весомый вклад в развитие белорусской экономики, сказано в приветственном слове министра экономики Александра Червякова по случаю открытия Всемирной недели предпринимательства, которая в десятый раз проходит в Беларуси. Частники формируют свыше 50% валовой добавленной стоимости, около 60% от всей выручки, более 47% от общего объема товарного экспорта страны, обеспечивают рабочими местами половину наших граждан.

Выступивший на Всемирной неделе предпринимательства советник Светланы Тихановской по экономическим реформам Алесь Алехнович считает, что потенциал белорусского бизнеса используется не в полной мере. В Беларуси один из самых низких показателей по доле частного сектора в валовой добавленной стоимости среди европейских стран. Причем в этом году количество малых и средних предприятий сокращается , а рост числа индивидуальных предпринимателей замедляется.

«Политическое преследование бизнеса, в том числе его временное закрытие после объявления о присоединении либо после присоединения к общенациональной забастовке, нарушение прав собственности, как, например, блокировка счетов сотен белорусов, которые получили помощь от благотворительных фондов, а также озвученные планы властей по созданию провластных профсоюзов на частных предприятиях показывают, что главным для действующей власти является удержание у власти, а не развитие экономики и бизнеса», — сказал Алехнович.

По его мнению, нынешний политический кризис подрывает доверие всех экономических субъектов как в Беларуси, так и за ее пределами к белорусскому государству в целом и к экономике в частности и ведет к ухудшению условий развития бизнеса.

«В таких условиях тяжело начинать или развивать свой бизнес», — отметил советник Тихановской.

Для начала, по его словам, нужно разрешить политический кризис в стране, а потом одновременно провести макроэкономическую стабилизацию экономики и институционные реформы. «Это даст импульс для устойчивого долгосрочного роста», — отметил Алехнович.

Рецепты по стабилизации экономики

Для стимулирования экономики в сложное время команда Тихановской предлагает ряд решений.

Во-первых, они считают целесообразным поддержать бизнес и граждан в пандемию. К примеру, государство может выплачивать работникам предприятий определенную часть зарплаты, чтобы избежать увольнений. Такой опыт есть у европейских стран.

Кроме того, дополнительная поддержка может быть оказана наиболее пострадавшим секторам экономики. Это ресторанный, гостиничный, туристический бизнес. Помощь может выражаться и в форме налоговых каникул, и в форме субвенций.

«Это необходимо сделать, потому что закрытие этих предприятий будет наносить больший ущерб для экономики, чем сама поддержка государства в течение нескольких месяцев острого кризиса», — отметил Алехнович.

Во-вторых, сторонники перемен считают необходимым дать доступ бизнесу к дешевым кредитам. Помощь готовы оказать международные финансовые институты. Команда Тихановской ведет переговоры о выделении грантового финансирования, чтобы стоимость этих кредитов была ниже рыночных условий.

В-третьих, команда Тихановской выступает за проведение малой приватизации. Речь прежде всего идет о продаже неэффективных госпредприятий и активов в сфере услуг. Это объекты розничной торговли, общественного питания, гостиницы, которые не являются стратегическими для Беларуси.

«Малая приватизация должна решить сразу две задачи — сэкономить деньги на содержание неэффективной госсобственности и создать стимулы для развития частного сектора, а значит и поступлений в бюджет», — отметил советник Тихановской.

В-четвертых, предлагается создать условия для привлечения иностранных инвестиций, в том числе от белорусской диаспоры.

Реформы от команды Тихановской

Также Алесь Алехнович озвучил некоторые предложения по структурным преобразованиям в экономике.

Во-первых, сторонники перемен предлагают изменить роль государства в экономике. По их мнению, государство не должно вмешиваться со своими планами и задачами в деятельность частных (желательно и государственных тоже) предприятий. Приоритетом для государства должно быть содействие экономическому развитию, а не непосредственное участие в этом развитии. То есть, государство должно гарантировать суверенитет, не допускать криминала, обеспечить верховенство закона и защиту прав собственности, а также справедливую конкуренцию на рынке, качественную инфраструктуру, медицину, образование, социальную защиту людей.

Во-вторых, команда Тихановской считает важным создать равные условия для ведения бизнеса независимо от формы собственности, размера предприятия и сектора экономики.

В-третьих, целесообразным видится создание судебной системы, независимой от других ветвей власти. В-четвертых, предлагается развивать финансовый рынок в стране, в том числе ипотечное кредитование, накопительные пенсионные и инвестиционные фонды, микрофинансирование для малого бизнеса, страховой рынок и так далее.

«Для предпринимателей и представителей малого и крупного бизнеса новая власть будет создавать условия, а не мешать работать, будет слушать и слышать. Мы рассматриваем частный бизнес как основной фундамент, на котором будет строиться экономика новой Беларуси», — отметила Светлана Тихановская в своем выступлении на Всемирной неделе предпринимательства.

Сейчас, по ее словам, команда работает над проектами реформ по всем направлениям, консультируется с лучшими международными специалистами, сотрудничает с правительствами и интернациональными организациями.

Уже достигнуты предварительные договоренности о выделении демократической Беларуси финансовой помощи на развитие со стороны Евросоюза, в том числе для развития частного бизнеса.