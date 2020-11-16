Против мужчины, которого сбил микроавтобус силовиков, возбудили уголовное дело

Источник материала: Onliner

В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали вчерашний случай с мужчиной, которого во время протестов сбил микроавтобус с силовиками. В милиции отметили, что это был 35-летний минчанин, который «не соблюдал правила дорожного движения, тем самым подвергая себя и окружающих опасности». В результате произошло ДТП.

По словам очевидцев, все случилось 15 ноября около 12:30. На видео, которое нам прислали читатели, видно, как по перекрытому проспекту Пушкина двигается тонированный микроавтобус темного цвета. Перпендикулярно проспекту задом к нему отходит мужчина, который то ли замахивается, то ли что-то бросает. Микроавтобус сбивает его, после чего вышедшие из авто силовики затягивают его в бус. ДТП на месте не оформлялось.

Мужчина находится на обследовании в БСМП. «Правоохранителями также установлено, что мужчина умышленно бросал в служебную машину камни. Его действиям следователями дана правовая оценка: возбуждено уголовное дело за хулиганство», — добавили в милиции.

Действиям водителя микроавтобуса — а именно: движению по встречной полосе (п. 76 ПДД), игнорированию немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить (п. 87.2), оставлению места ДТП (ч. 2. ст. 18.17 КоАП) — оценки не дано.