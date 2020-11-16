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Против мужчины, которого сбил микроавтобус силовиков, возбудили уголовное дело
Источник материала: Onliner
В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали вчерашний случай с мужчиной, которого во время протестов сбил микроавтобус с силовиками. В милиции отметили, что это был 35-летний минчанин, который «не соблюдал правила дорожного движения, тем самым подвергая себя и окружающих опасности». В результате произошло ДТП.
По
Мужчина находится на обследовании в БСМП. «Правоохранителями также установлено, что мужчина умышленно бросал в служебную машину камни. Его действиям следователями дана правовая оценка: возбуждено уголовное дело за хулиганство», —
Действиям водителя микроавтобуса — а именно: движению по встречной полосе (п. 76 ПДД), игнорированию немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить (п. 87.2), оставлению места ДТП (ч. 2. ст. 18.17 КоАП) — оценки не дано.
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В ГУВД Мингорисполкома прокомментировали вчерашний случай с мужчиной, которого во время протестов сбил микроавтобус с силовиками. В милиции отметили, что это был...
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