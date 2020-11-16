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Латвия отказала во въезде Баскову и Шакуте

16.11.2020 19:49 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Латвия запретила въезд в свою страну главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову и кикбоксеру Дмитрию Шакуте, которые стали главными общественными подозреваемыми в деле об убийстве Романа Бондаренко.

Соответствующее решение принял министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он сам сообщил об этом в своем твитере, заявив: «Такой хоккей нам не нужен!»

«На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении двух граждан Беларуси в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. Цитата из классика: „Такой хоккей нам не нужен!“

Вместе с Литвой и Эстонией мы скоро расширим черные списки, включив в них тех, кто продолжает жестоко подавлять мирные протесты в Беларуси», - отметил глава МИД Латвии.

Напомним, что именно на Баскова и Шакуту были похожи люди, которые под прикрытием силовиков срезали на «Площади перемен» ленточки, а затем избили местного жителя Романа Бондаренко, который потом скончался в больнице. При этом Шакута также играет в хоккей, в команде вместе с Виктором Лукашенко.

Следует отметить, что решение Латвии о запрете въезда в страну для Баскова и Шакуты фактически ставит крест на проведении в Беларуси ЧМ-2021 по хоккею. Ведь Беларусь и Латвия должны были провести чемпионат совместно. А если Латвия официально заявляет, что «Такой хоккей нам не нужен!», и запрещает въезд сначала Александру Лукашенко – первому хоккеисту страны, а потом и Баскову – второму по значимости хоккеисту Беларуси, то о каком совместном проведении чемпионата можно уже говорить?

 
 
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Латвия запретила въезд в свою страну главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову и кикбоксеру Дмитрию Шакуте, которые стали главными общественными...
 
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