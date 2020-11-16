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С историком, который вступился за бело-красно-белый флаг, не продлили контракт

16.11.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Институте истории Национальной академии наук не продлили контракт с кандидатом наук Алексеем Шаландой.


Алексей Шаланда / facebook.com​

Как сам историк написал в Фейсбуке, об этом решении он узнал от заместителя директора по научной работе Вадима Лакизы, передает "Еврорадио".

"Сегодня узнал от В. Л. Лакизы, что Институт истории НАН Беларуси не собирается продлевать со мной контракт по политическим мотивам и ликвидирует мой отдел генеалогии, геральдики и нумизматики", — сообщил Шаланда.

В Институте истории Шаланда работает с 2008 года. С 2015-го он был заведующим отделом генеалогии, геральдики и нумизматики Института истории.

Как эксперта его привлекли к делу 20-летней Марии Сафоновой, которую судили за написанный на асфальте лозунг "Жыве Беларусь!" и изображённый рядом бело-красно-белый флаг. В своей экспертизе Шаланда напомнил, что бело-красно-белый флаг дважды имел статус государственного — в БНР в 1918-1921 годах и в Республике Беларусь в 1991-1995 годах. Также он заявил, что рисунок на асфальте не может считаться флагом, а белый и красный — национальные цвета белорусского народа, которые не могут никого оскорблять.
 
 
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В Институте истории Национальной академии наук не продлили контракт с кандидатом наук Алексеем Шаландой.
 
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