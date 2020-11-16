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Лукашенко сказал "не ломать" Конституцию. Конституционная реформа — всё?
Источник материала: Партизан
16 ноября на совещании о дорожном сборе Александр Лукашенко неожиданно начал обсуждать перемены в обществе.
“Для того, чтобы процентов, наверное, на 70-80 передать полномочия президента парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо”, — сказал он.
Так что, предложения по изменениям в Конституцию больше собирать не надо? Конституционная реформа отменяется и президентская власть будет ослаблена в Беларуси без референдума? Многие поняли слова Лукашенко именно так.
Но депутат Олег Гайдукевич рассказал
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16 ноября на совещании о дорожном сборе Александр Лукашенко неожиданно начал обсуждать перемены в обществе.
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