ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко сказал "не ломать" Конституцию. Конституционная реформа — всё?

16.11.2020 19:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

16 ноября на совещании о дорожном сборе Александр Лукашенко неожиданно начал обсуждать перемены в обществе.



“Для того, чтобы процентов, наверное, на 70-80 передать полномочия президента парламенту, правительству, другим структурам, Конституцию ломать не надо”, — сказал он.

Так что, предложения по изменениям в Конституцию больше собирать не надо? Конституционная реформа отменяется и президентская власть будет ослаблена в Беларуси без референдума? Многие поняли слова Лукашенко именно так. 

Но депутат Олег Гайдукевич рассказал Еврорадио, что, по его информации, в Администрации президента не отказываются от Конституционной реформы. "У меня инсайд такой, что будут изменения в Конституцию, — заверяет он. — Эта работа не остановилась и не остановится".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 ноября на совещании о дорожном сборе Александр Лукашенко неожиданно начал обсуждать перемены в обществе.
 
Новости дня
Новости разные
 
На марше пенсионеров задержали журналистов Александра Квиткевича и Максима Лаврецкого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика