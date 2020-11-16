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General Motors отзывает почти 70 тысяч электромобилей

16.11.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время достижения граничных уровней заряда проблемные ячейки могут задымиться или даже загореться внутри аккумуляторного блока.


Было зафиксировано пять инцидентов возгорания батарей / фото gm.com

General Motors отзывает более 68 тысяч экземпляров Chevy Bolt, выпущенных в период с 2017 по 2019 год.

Об этом сообщает The Verge.

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По данным компании GM, было зафиксировано как минимум пять инцидентов возгорания полностью или почти полностью заряженных батарей электромобилей Chevrolet Bolt, произведенных компанией LG Chem на фабрике в Очанге (Южная Корея).

По данным организации NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) 50,932 электромобилей, потенциально подверженных данной проблеме, находятся в США.

Во время достижения граничных уровней заряда проблемные ячейки могут задымиться или даже загореться внутри аккумуляторного блока, что может вызвать возгорание самого электромобиля и строений рядом с ним. Именно поэтому General Motors призвали владельцев электромобилей по возможности держать их не в гараже, а снаружи.

В качестве временного решения был выпущен апдейт программного обеспечения, который ограничивает максимальный уровень заряда батареи до 90% емкости. Также GM порекомендовал использовать в настройках опции «Hilltop Reserve» (для электромобилей 2017 и 2018 годов выпуска) или «Target Charge Level» (для электромобилей 2019 года выпуска), которые также искусственно ограничивают уровень максимального заряда батарей электромобилей Chevy Bolt.
 
 
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Во время достижения граничных уровней заряда проблемные ячейки могут задымиться или даже загореться внутри аккумуляторного блока.
 
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