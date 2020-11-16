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Лукашенко: Дорожный сбор должен быть справедливым и удобным

16.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Разобраться с дорожным сбором и выработать механизм уплаты на уровне правительства и парламента. Такое заявление сделал сегодня Александр Лукашенко на совещании, передает телеканал «МИР 24».

Плата за допуск автомобиля к дорожному движению взимается с 2014 года. Сегодня это около 77 долларов в год с одного автовладельца. Оплачивается при прохождении техосмотра. Сумма зависит от объема двигателя, а не количества поездок. Оставить дорожный сбор вместе с техосмотром или включить в стоимость топлива? Будет ли возможность оплачивать пошлину только на период использования машины? Эти вопросы предстоит решать депутатам и чиновникам.

«Мы недавно договорились с руководством парламента, чтобы на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам. Поэтому все вопросы, которые вы вынесли на сотне страниц президенту, лежат в плоскости парламента и правительства. Обсуждайте и дебатируйте в парламенте, на уровне законов принимайте решения и вносите закон для подписания президенту», – отметил Лукашенко.

Условия президента: чтобы дорожный сбор был справедливым и удобным для уплаты. Ведь средства идут на поддержание магистралей в хорошем состоянии. За последние 10 лет государство вложило в строительство и ремонт дорог около четырех миллиардов долларов.

«Беларусь инвестировала достаточное количество средств в создание и модернизацию дорожной сети. Поэтому на основе имеющегося мирового опыта мы внимательно проанализировали. Практически во всех странах СНГ, Европы в той или иной форме такие платежи формируются гражданами для частичного содержания, модернизации, ремонта дорожной сети», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Сегодня в Беларуси зарегистрировано 4,5 миллиона транспортных средств.



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Плата за допуск автомобиля к дорожному движению взимается с 2014 года. Сегодня это около 77 долларов в год с одного автовладельца.
 
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