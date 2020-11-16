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Лукашенко: Дорожный сбор должен быть справедливым и удобным
16.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Разобраться с дорожным сбором и выработать механизм уплаты на уровне правительства и парламента. Такое заявление сделал сегодня Александр Лукашенко на совещании, передает телеканал «МИР 24».
Условия президента: чтобы дорожный сбор был справедливым и удобным для уплаты. Ведь средства идут на поддержание магистралей в хорошем состоянии. За последние 10 лет государство вложило в строительство и ремонт дорог около четырех миллиардов долларов.
«Беларусь инвестировала достаточное количество средств в создание и модернизацию дорожной сети. Поэтому на основе имеющегося мирового опыта мы внимательно проанализировали. Практически во всех странах СНГ, Европы в той или иной форме такие платежи формируются гражданами для частичного содержания, модернизации, ремонта дорожной сети», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.
Сегодня в Беларуси зарегистрировано 4,5 миллиона транспортных средств.
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Плата за допуск автомобиля к дорожному движению взимается с 2014 года. Сегодня это около 77 долларов в год с одного автовладельца.
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