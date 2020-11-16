|
На марше пенсионеров задержали журналистов Александра Квиткевича и Максима Лаврецкого
Источник материала: Навiны
Задержаны и доставлены в УВД Ленинского района Минска журналисты Александра Квиткевич (портал tut.by, газета «Новы час») и Максим Лаврецкий (оператор информационной компании БелаПАН), сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
Они работали на сегодняшнем
Накануне по всей стране во время
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержаны и доставлены в УВД Ленинского района Минска журналисты Александра Квиткевич (портал tut.by, газета «Новы час») и Максим Лаврецкий (оператор информационной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)