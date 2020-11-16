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На марше пенсионеров задержали журналистов Александра Квиткевича и Максима Лаврецкого

16.11.2020 20:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержаны и доставлены в УВД Ленинского района Минска журналисты Александра Квиткевич (портал tut.by, газета «Новы час») и Максим Лаврецкий (оператор информационной компании БелаПАН), сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

На марше пенсионеров задержали журналистов Александра Квиткевича и Максима Лаврецкого

Они работали на сегодняшнем марше пенсионеров в центре Минска.

Накануне по всей стране во время акций памяти Романа Бондаренко было задержано более 20 представителей СМИ. В отношении некоторых составлены протоколы об административном правонарушении.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержаны и доставлены в УВД Ленинского района Минска журналисты Александра Квиткевич (портал tut.by, газета «Новы час») и Максим Лаврецкий (оператор информационной...
 
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