На марше пенсионеров задержали журналистов Александра Квиткевича и Максима Лаврецкого

Задержаны и доставлены в УВД Ленинского района Минска журналисты Александра Квиткевич (портал tut.by, газета «Новы час») и Максим Лаврецкий (оператор информационной компании БелаПАН), сообщила Белорусская ассоциация журналистов.





Они работали на сегодняшнем марше пенсионеров в центре Минска.