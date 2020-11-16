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Суды над горняками в Барановичах: сутки и штрафы

16.11.2020 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

16 ноября судили работников «Белкалия», задержанных во время экскурсии.



Стачком «Беларуськалия» опубликовал итоги судов над работниками предприятия, которые проходили в Барановичах:

Валентин Скарбич – 7 суток

Игорь Забродский – 10 б.в.

Марина Агиевич – 10 б.в.

Надежда Осипян – 20 б.в.

Василий Жилич – 10 б.в.

Владимир Кучинский – 10 б.в.

Юрий Хотянович – 20 б.в.

Павел Павлов – 10 б.в.

Алексей Карлюк – 10 б.в.

Антон Демков – 7 суток

Роман Клевец – 7 суток

Вадим Фалей – 10 б.в.

Юрий Корзун, Павел Пученя – 15 суток

Игорь Осипян – 10 суток

Евгений Клочков – 5 суток

Стоит отметить, что некоторые из горняков из этого списка ранее уже отбывали административные аресты. Юрий Корзун провел 30 суток под арестом, Павел Пученя — 40.

Напомним, что 13 ноября во время автобусной экскурсионной поездки на родину Тадеуша Костюшки по маршруту Коссово-Меречёвщина были задержаны более 40 человек. Среди них участники стачки ОАО «Беларуськалий» и жители Солигорска.

До суда они находились в ИВС в Барановичах. Всем вменяется ст. 23.34 КоАП.
 
 
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16 ноября судили работников «Белкалия», задержанных во время экскурсии.
 
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