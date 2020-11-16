Суды над горняками в Барановичах: сутки и штрафы





опубликовал итоги судов над работниками предприятия, которые проходили в Барановичах: Стачком «Беларуськалия»итоги судов над работниками предприятия, которые проходили в Барановичах:





Валентин Скарбич – 7 суток





Игорь Забродский – 10 б.в.





Марина Агиевич – 10 б.в.





Надежда Осипян – 20 б.в.





Василий Жилич – 10 б.в.





Владимир Кучинский – 10 б.в.





Юрий Хотянович – 20 б.в.





Павел Павлов – 10 б.в.





Алексей Карлюк – 10 б.в.





Антон Демков – 7 суток





Роман Клевец – 7 суток





Вадим Фалей – 10 б.в.





Юрий Корзун, Павел Пученя – 15 суток





Игорь Осипян – 10 суток





Евгений Клочков – 5 суток





Стоит отметить, что некоторые из горняков из этого списка ранее уже отбывали административные аресты. Юрий Корзун провел 30 суток под арестом, Павел Пученя — 40.





Напомним, что 13 ноября во время автобусной экскурсионной поездки на родину Тадеуша Костюшки по маршруту Коссово-Меречёвщина были задержаны более 40 человек. Среди них участники стачки ОАО «Беларуськалий» и жители Солигорска.





До суда они находились в ИВС в Барановичах. Всем вменяется ст. 23.34 КоАП.