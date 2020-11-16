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Суды над горняками в Барановичах: сутки и штрафы
Источник материала: Партизан
16 ноября судили работников «Белкалия», задержанных во время экскурсии.
Стачком «Беларуськалия»
Валентин Скарбич – 7 суток
Игорь Забродский – 10 б.в.
Марина Агиевич – 10 б.в.
Надежда Осипян – 20 б.в.
Василий Жилич – 10 б.в.
Владимир Кучинский – 10 б.в.
Юрий Хотянович – 20 б.в.
Павел Павлов – 10 б.в.
Алексей Карлюк – 10 б.в.
Антон Демков – 7 суток
Роман Клевец – 7 суток
Вадим Фалей – 10 б.в.
Юрий Корзун, Павел Пученя – 15 суток
Игорь Осипян – 10 суток
Евгений Клочков – 5 суток
Стоит отметить, что некоторые из горняков из этого списка ранее уже отбывали административные аресты. Юрий Корзун провел 30 суток под арестом, Павел Пученя — 40.
Напомним, что 13 ноября во время автобусной экскурсионной поездки на родину Тадеуша Костюшки по маршруту Коссово-Меречёвщина были задержаны более 40 человек. Среди них участники стачки ОАО «Беларуськалий» и жители Солигорска.
До суда они находились в ИВС в Барановичах. Всем вменяется ст. 23.34 КоАП.
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16 ноября судили работников «Белкалия», задержанных во время экскурсии.
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