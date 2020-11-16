Власти Беларуси требуют от Польши выдачи Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом заявлено на встрече в МИД 16 ноября с временным поверенным в делах Республики Польша Мартином Войцеховским, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Беларуси.





«Польской стороне передана нота с копией направленных Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в адрес Министерства юстиции Республики Польша и Генеральной прокуратуры Республики Польша запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Путило С.А. и Протасевича Р.Д., — говорится в сообщении МИД. — Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Путило и Протасевича через созданные ими экстремистские телеграм-каналы "НЕХТА" и "НЕХТА Live". Польскую сторону призвали выдать Путило и Протасевича Республике Беларусь в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности».

На встрече, кроме того, обсуждены «вопросы взаимодействия сторон в рамках реализации двусторонних международных договорных обязательств в области борьбы с организованной преступностью, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности».

5 ноября Следственный комитет вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемых по трем статьям Уголовного кодекса граждан Беларуси Степана Путило и Романа Протасевича — соответственно создателя и бывшего главного редактора телеграм-канала, который белорусские власти признали экстремистским.

На сайте ведомства сообщается, что они обвиняются по ст. 293 (организация массовых беспорядков) и ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК.

В отношении Путило и Протасевича также открыто дело по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание вражды) в связи с действиями, направленными на «возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности», в частности в отношении «представителей власти и правоохранителей». Следствие полагает, что эти действия они совершали «с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими телеграм-каналов».

Следственный комитет напомнил, что «решением суда Центрального района города Минска информационный канал интернет-мессенджера Telegram NEXTA-Live и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами».

Об уголовном преследовании Путило стало известно еще 14 августа. Он был признан подозреваемым по делу об организации массовых беспорядков (чч. 1 и 3 ст. 293 УК). Тогда 22-летнего белоруса, проживающего в Польше, объявили в международный розыск. Протасевич сейчас также живет в Польше.