Минчанка сказала на суде, что беременна, — и ей дали 25 суток ареста. А должны были отпустить

Источник материала: KYKY

Вчера в Минске задержали больше 1000 человек, которые вышли на акции протестов. Среди них была девушка Виктория, которая накануне узнала о своей беременности. По информации TUT.by рассказываем, как её судили.

Викторию задержали около 16.40 на «площади Перемен». В протокол записали, что она «принимала участие в несанкционированном митинге», «при задержании отказывалась проследовать в служебный транспорт», «вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью, упиралась, бросалась в драку, хваталась за форменное обмундирование милиционера».

В итоге Виктории вменяли сразу две статьи КоАП: ч. 3 ст. 23.34 (Повторное за год участие в несанкционированном мероприятии) и 23.4 (Неповиновение законному требованию сотрудника милиции).

Свидетелями в суде были милиционеры. А вот маму Виктории, которая точно видела, как ее дочь задерживают, судья Андрей Млечко отказался пригласить на процесс.

Сама Виктория в суде не отрицала, что была на «площади Перемен». Она заявила, что решила пойти туда вместе с мамой, так как никогда там не была, но очень многое читала про это место в новостях.

Также Виктория сообщила суду, что она беременна. Судья Млечко уточнил, есть ли у нее справка из медучреждения, которая подтверждает этот факт, на что Виктория пояснила, что планировала записаться к врачу в понедельник, но не успела, так как ее задержали в воскресенье.

Итог: 25 суток ареста. Хотя по закону административный арест не может быть назначен беременной женщине (ч. 2 ст. 6.7 КоАП). В суде этот процесс не стали комментировать.

Во время суда Виктория была на Окрестина.