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Прихожане православных храмов Жодино выступили с видеообращением
Источник материала: Партизан
Православные поделились цитатами из Библии и своими чувствами к тому, что происходит сейчас в Беларуси.
Прихожане православных храмов Жодино против насилия и убийств. В видео они поделились цитатами из Библии и своими чувствами к тому, что происходит сейчас в Беларуси.
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Православные поделились цитатами из Библии и своими чувствами к тому, что происходит сейчас в Беларуси.
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