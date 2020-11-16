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Прихожане православных храмов Жодино выступили с видеообращением

16.11.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Православные поделились цитатами из Библии и своими чувствами к тому, что происходит сейчас в Беларуси.

Прихожане православных храмов Жодино против насилия и убийств. В видео они поделились цитатами из Библии и своими чувствами к тому, что происходит сейчас в Беларуси.
 
 
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Православные поделились цитатами из Библии и своими чувствами к тому, что происходит сейчас в Беларуси.
 
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