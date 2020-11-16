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Министерство иностранных дел Австрии прокомментировало разгон митинга 15 ноября

16.11.2020 21:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Мирные протестующие наводняют улицы Минска, многие из них отдают дань уважения Роману Бондаренко. В очередной раз они столкнулись с насилием, произвольными задержаниями и отключением интернета. Свобода слова и собраний не являются факультативными, это — права человека», — подчеркивается в заявлении МИД.

Министерство иностранных дел Австрии прокомментировало разгон митинга 15 ноября

Вчера силовики разгоняли участников Марша смелых, которые планировали пройти от станции метро «Пушкинская», где 10 августа погиб участник протестов Александр Тарайковский, к «площади Перемен» — двору на улице Червякова, где 11 ноября был избит Роман Бондаренко, вышедший защищать национальную символику от неизвестных в масках. На следующий день он скончался, не приходя в сознание. На самой «площади Перемен» также была проведена зачистка. Тех, кто не смог спрятаться в квартирах близлежащих домов, задержали. Бело-красно-белые флаги были сняты, бело-красно-белые ленты срезаны, портреты и цветы вывезены на Северное кладбище и оставлены возле «вторых ворот», хотя Бондаренко еще не похоронен.

Во время акции по требованию властей операторы сотовой связи резко снизили скорость мобильного интернета. Так происходит каждое воскресенье, когда проходят самые массовые протесты против фальсификации итогов президентских выборов и насилия со стороны силовиков. Один из операторов, А1, принадлежит австрийскому капиталу.

 
Теги: Минск
 
 
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«Мирные протестующие наводняют улицы Минска, многие из них отдают дань уважения Роману Бондаренко. В очередной раз они столкнулись с насилием, произвольными...
 
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