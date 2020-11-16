ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Думала, что омоновец ведет меня "грузить", но он отвел в сторону и сказал: "Убегай отсюда, беги"»

16.11.2020 21:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Хочется верить, что это не случайное совпадение, а у Вас действительно осталось что-то человеческое», — обратилась Виктория к неизвестному ей силовику.



Жительница улицы неподалеку от «Площади перемен» рассказала «Свободе», как ее во время разгона задержал один омоновец, а через минуту освободил другой.

Это произошло уже после того, как вокруг мурала осталось немного народа. Когда силовики начали двигаться к группе людей, те стали в сцепку.

«К нам вышел Балаба (руководитель минского ОМОНа — РС). Он сказал, что мы окружены, что просто уйти нам не дадут. Мол, мы дадим вам определенные гарантии: если вы добровольно, пройдя в служебный транспорт, поедете в территориальное РУВД, вас никто трогать не будет. "Вообще, мы и раньше вас не то, чтобы били“, так сказал», — рассказывает Виктория.

ОМОН подошел к людям вплотную и окружил, начались попытки разорвать сцепку.

«Когда нас начали вырывать, я крикнула Балабе: «Вот ваши гарантии, вот ваш диалог!». Он просто сделал недовольное барское лицо. Он вообще на любые вопросы и слова людей или хамил, или молчал», — рассказывает женщина.

Когда Викторию вырвали из сцепки, то повели вместе со всеми в сторону автозаков:

«Вели меня два омоновца. Один вел мужчину, заломили ему руки за спину, а другой шел со мной. Он со мной разговаривал, вел себя очень вежливо. Сказал: «Вы же сами пойдете, добровольно, да?». Я ответила, что, конечно, видите, иду сама, меня можно не хватать. Он сказал: «Ну, зато покатаетесь», — и улыбнулся. Я ответила: «Ну да, все бывает в первый раз».


Пока вели, Виктория успела позвонить матери и сказать, что ее, скорее всего, повезут в Центральный РУВД.

«Потом нас довели до автозака, но там была очередь, и мы остановились. Ко мне подошел другой омоновец, взял под руку. Подумала, что ведет меня "грузить", но он отвел меня в сторону и сказал: «Беги». Я сначала от стресса не поняла, не ожидала такого жеста доброй воли, но он посмотрел на меня и сказал: «Уходи отсюда, беги».

Эту ситуацию видели другие омоновцы, но не возразили. Почему так случилось, Виктория не знает. По ее словам, многих вели с заломанными за спину руками, только некоторым женщинам давали просто идти, но она не заметила, чтобы кого-то отпустили.

«Мама верит, что просто честный омоновец попался. Вообще, я не знаю, почему вы дали мне уйти, но хочу сказать спасибо. Хочется верить, что это не случайное совпадение, а у Вас действительно осталось что-то человеческое», — обратилась Виктория к неизвестному ей силовику.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Хочется верить, что это не случайное совпадение, а у Вас действительно осталось что-то человеческое», — обратилась Виктория к неизвестному ей силовику.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанка сказала на суде, что беременна, — и ей дали 25 суток ареста. А должны были отпустить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика