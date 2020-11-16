







«Свободе» , как ее во время разгона задержал один омоновец, а через минуту освободил другой. Жительница улицы неподалеку от «Площади перемен» рассказала, как ее во время разгона задержал один омоновец, а через минуту освободил другой.





Это произошло уже после того, как вокруг мурала осталось немного народа. Когда силовики начали двигаться к группе людей, те стали в сцепку.





«К нам вышел Балаба (руководитель минского ОМОНа — РС). Он сказал, что мы окружены, что просто уйти нам не дадут. Мол, мы дадим вам определенные гарантии: если вы добровольно, пройдя в служебный транспорт, поедете в территориальное РУВД, вас никто трогать не будет. "Вообще, мы и раньше вас не то, чтобы били“, так сказал», — рассказывает Виктория.





ОМОН подошел к людям вплотную и окружил, начались попытки разорвать сцепку.





«Когда нас начали вырывать, я крикнула Балабе: «Вот ваши гарантии, вот ваш диалог!». Он просто сделал недовольное барское лицо. Он вообще на любые вопросы и слова людей или хамил, или молчал», — рассказывает женщина.





Когда Викторию вырвали из сцепки, то повели вместе со всеми в сторону автозаков:





«Вели меня два омоновца. Один вел мужчину, заломили ему руки за спину, а другой шел со мной. Он со мной разговаривал, вел себя очень вежливо. Сказал: «Вы же сами пойдете, добровольно, да?». Я ответила, что, конечно, видите, иду сама, меня можно не хватать. Он сказал: «Ну, зато покатаетесь», — и улыбнулся. Я ответила: «Ну да, все бывает в первый раз».









Пока вели, Виктория успела позвонить матери и сказать, что ее, скорее всего, повезут в Центральный РУВД.





«Потом нас довели до автозака, но там была очередь, и мы остановились. Ко мне подошел другой омоновец, взял под руку. Подумала, что ведет меня "грузить", но он отвел меня в сторону и сказал: «Беги». Я сначала от стресса не поняла, не ожидала такого жеста доброй воли, но он посмотрел на меня и сказал: «Уходи отсюда, беги».





Эту ситуацию видели другие омоновцы, но не возразили. Почему так случилось, Виктория не знает. По ее словам, многих вели с заломанными за спину руками, только некоторым женщинам давали просто идти, но она не заметила, чтобы кого-то отпустили.





«Мама верит, что просто честный омоновец попался. Вообще, я не знаю, почему вы дали мне уйти, но хочу сказать спасибо. Хочется верить, что это не случайное совпадение, а у Вас действительно осталось что-то человеческое», — обратилась Виктория к неизвестному ей силовику.