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В Зеленом Луге пропала холодная вода. Жители напряглись (обновлено)
Источник материала: Onliner
История с «Новой Боровой» заставила смотреть на городские катаклизмы серьезнее, чем многие привыкли. Читатели Onliner сообщили, что сегодня вечером пропала холодная вода в некоторых домах Зеленого Луга. О проблемах рассказали жители улиц Карбышева и Седых. При этом на Тикоцкого и Гамарника все вроде бы в порядке.
Микрорайон, к слову, относительно недалеко от «Новой Боровой», где воды нет до сих пор. «Смотрите, чтобы не
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Позднее появились сообщения, что, по крайней мере, на улице Карбышева вода снова забила из кранов ключом, но мутным и неприятным. Многие засыпать сегодня будут с тревогой в ожидании сюрпризов нового дня.
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История с «Новой Боровой» заставила смотреть на городские катаклизмы серьезнее, чем многие привыкли. Читатели Onliner сообщили, что сегодня вечером пропала холодная...
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