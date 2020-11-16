В Зеленом Луге пропала холодная вода. Жители напряглись (обновлено)

Источник материала: Onliner

История с «Новой Боровой» заставила смотреть на городские катаклизмы серьезнее, чем многие привыкли. Читатели Onliner сообщили, что сегодня вечером пропала холодная вода в некоторых домах Зеленого Луга. О проблемах рассказали жители улиц Карбышева и Седых. При этом на Тикоцкого и Гамарника все вроде бы в порядке.

Микрорайон, к слову, относительно недалеко от «Новой Боровой», где воды нет до сих пор. «Смотрите, чтобы не оказалось как в „Новой Боровой“», — стращают друг друга жители Зеленого Луга.

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Позднее появились сообщения, что, по крайней мере, на улице Карбышева вода снова забила из кранов ключом, но мутным и неприятным. Многие засыпать сегодня будут с тревогой в ожидании сюрпризов нового дня.