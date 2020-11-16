Взгляните, как круто инвестор восстановил историческую башню в Минске

Источник материала: Tut.by

В центре Минска восстановлена большая часовая башня. Находится она в культурно-деловом квартале «К-21» у станции метро «Молодежная», который создала компания «Белреконструкция». При реконструкции использовался оригинальный кирпич послевоенной постройки, пишет Realt.by .





Кальварийская башня стала символом культурно-делового квартала «К-21» на месте бывшего производства «Минскдрева». Застройщик — компания «Белреконструкция» — взялся вернуть к жизни образец индустриальной послевоенной архитектуры. Обветшалые цеха превратили в современные офисы, магазины и рестораны, а дворовое пространство — в место для отдыха, уличной еды, концертов и выставок.





Реставрация идет больше полугода и еще не завершена полностью. Раньше в башне размещалась лифтовая шахта, по которой возили древесину и готовую мебель. Сейчас здесь находится лестница, а часть пространства заняла танцевальная школа. Высота Кальварийской башни достигает 18 метров, а ее верхушку украшают большие часы с циферблатом диаметром в полтора метра. На башню водрузили флюгер — петуха ручной работы.

— Минск получил уникальную часовую башню со своей историей. Мы бережно отнеслись к строению, чтобы оно выглядело почти точь-в-точь как в послевоенные годы. Для этого применили местный кирпич и сохранили первоначальный цвет. Для нас это нечто большее, чем просто проект. Мы загорелись идеей соединить в Минске прошлое и будущее, создав современный кластер, как в Лондоне, Берлине или Москве, — поясняет директор «Белреконструкции» Сергей Нестеров.





При реставрации башни использованы кирпич и металл, оставшиеся от корпусов бывшего мебельного завода. Башня получила новую крышу из керамической черепицы и под другим углом наклона. Появились выступающие пилоны, а всю конструкцию слегка приподняли. Часы создали в белорусской мастерской, изготовив все механические части: циферблат, стрелки и поворотный механизм. Электроника приехала из Италии. Для надежности часы синхронизируют время через интернет, а работать могут даже при 40 градусах мороза.





Еще одна башня вскоре появится во внутреннем дворике квартала. Сейчас над ней работают строители. Она будет выше (22 метра), а вместо кирпича будет использован бетон. Внутри разместится кафе или небольшой магазин, а снаружи установят башенные часы. Наполнять исторический квартал планируют не только офисами с магазинами. В будущем здесь видят арт-галереи, учебные центры и творческие лаборатории для молодых специалистов.

Отметим, что «Белреконструкция» поступательно восстанавливает этот квартал уже в течение нескольких лет. Тут уже разместилась Art Arena с фудкортом, развлечениями и сувенирными лавками. А в зданиях фабрики заработали кофейни и рестораны, а также фотозоны с граффити. Над проектом работала в числе прочего дизайнер Алена Занкевич.

— Мне повезло быть частью этого проекта, повезло и в том, что в лице директора компании Сергея Владимировича Нестерова нашла не только единомышленника, но и увлеченного и творческого человека, с которым интересно и комфортно работать — это дорогого стоит, — говорила она об этом проекте.