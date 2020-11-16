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В школе в Новой Боровой завтра отменяют занятия

17.11.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за отсутствия воды завтра в школе в Новой Боровой отменяют занятия, сообщают TUT.BY читатели. Проблему с водой, напомним, не могут решить уже два дня.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вода в большинстве домов в Новой Боровой пропала еще утром в воскресенье. Дело в том, что кто-то, вероятно, повредил задвижку в одном из колодцев по магистрали подачи воды в район. В течение двух дней «Минскводоканал» эту проблему решить не смог.

Как рассказали TUT.BY читатели, воды не было сегодня и в школе в Новой Боровой, где учатся около 1800 детей. Поэтому уроки были сокращенными, а вечером классные руководители сообщили родителям и ученикам, что из-за отсутствия воды занятия завтра отменяются.

Появилась информация, что и детские сады в Новой Боровой завтра тоже закрыты. Такие сообщения во многих родительских чатах.

Отметим, местные жители считают, что проблема с подачей воды и затянувшееся решение этой проблемы могут быть связаны с их активной гражданской позицией, а также с бело-красно-белой символикой, которую они вывешивают во дворах.

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Уже сегодня в школе были сокращенные уроки.
 
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