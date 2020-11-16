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Силовики сломали актеру Илье Ясинскому отростки двух позвонков

17.11.2020 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

У актера Республиканского театра белорусской драматургии Ильи Ясинского переломы отростков двух позвонков. Такой диагноз поставили ему врачи БСМП, куда актера доставили из РУВД вечером 15 ноября.

Силовики сломали актеру Илье Ясинскому отростки двух позвонков
Илья Ясинский. Фото: rtbd.by

Как рассказал Ясинский изданию «Наша Ніва», ближайшие пять-семь дней ему придется провести в больнице, полное восстановление займет еще полтора-два месяца.

Илья Ясинский говорит, что его избивали при задержании — сначала в бусе, потом в автозаке. В РУВД Московского района привезли около 15:00. Из отделения милиции актера и еще одного мужчину забрала скорая. По словам Ясинского, в больницу их сопровождал конвой.

 

 
 
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У актера Республиканского театра белорусской драматургии Ильи Ясинского переломы отростков двух позвонков. Такой диагноз поставили ему врачи БСМП, куда актера...
 
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