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Силовики сломали актеру Илье Ясинскому отростки двух позвонков
Источник материала: Навiны
У актера Республиканского театра белорусской драматургии Ильи Ясинского переломы отростков двух позвонков. Такой диагноз поставили ему врачи БСМП, куда актера доставили из РУВД вечером 15 ноября.
Как рассказал Ясинский изданию
Илья Ясинский говорит, что его избивали при задержании — сначала в бусе, потом в автозаке. В РУВД Московского района привезли около 15:00. Из отделения милиции актера и еще одного мужчину забрала скорая. По словам Ясинского, в больницу их сопровождал конвой.
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У актера Республиканского театра белорусской драматургии Ильи Ясинского переломы отростков двух позвонков. Такой диагноз поставили ему врачи БСМП, куда актера...
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