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Минского участника протестов отправили в колонию на три года
Источник материала: Навiны
Суд Советского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины, распылившего перцовый аэрозоль в лицо сотруднику милиции.
По сообщению пресс-службы Мингорсуда, инцидент произошел вечером 3 сентября вблизи дома №37 по Логойскому тракту. Мужчина распылил перцовый аэрозоль из газового баллончика в лицо участковому инспектору милиции.
Суд приговорил обвиняемого к трем годам колонии общего режима.
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Суд Советского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины, распылившего перцовый аэрозоль в лицо сотруднику милиции.
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