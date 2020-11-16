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Минского участника протестов отправили в колонию на три года

17.11.2020 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Советского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины, распылившего перцовый аэрозоль в лицо сотруднику милиции.

Минского участника протестов отправили в колонию на три года

По сообщению пресс-службы Мингорсуда, инцидент произошел вечером 3 сентября вблизи дома №37 по Логойскому тракту. Мужчина распылил перцовый аэрозоль из газового баллончика в лицо участковому инспектору милиции.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам колонии общего режима.

 
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Суд Советского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины, распылившего перцовый аэрозоль в лицо сотруднику милиции.
 
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