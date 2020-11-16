Власти ФРГ допускают санкции против белорусских компаний

Источник материала: АФН

Правительство Германии не исключает ужесточения санкций в отношении ответственных за нарушения прав человека в Беларуси.

Об этом заявил на правительственной пресс-конференции в понедельник, 16 ноября, официальный представитель МИД Германии Кристоф Бургер (Christoph Burger), передает DW.

Он отметил. что в Берлине внимательно следят за сообщениями о предполагаемом участии некоторых белорусских компаний в нарушении гражданских прав и прав человека в отношении участников мирных протестов в этой стране.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), открывая пресс-конференцию, напомнил о продолжающихся ровно 100 дней мирных протестах в Беларуси и насилии в отношении демонстрантов.

Правительство ФРГ не забудет, как в этой стране "почти ежедневно жестоко обращаются с людьми на улицах", как почти ежедневно задерживают участников мирных протестов и подвергают их грубому насилию за стенами тюрем, заявил он.

В тот же день лидер белорусского протестного движения Светлана Тихановская на встрече с послами Дании, Нидерландов, Швеции, Канады, Ирландии и представителем Северного совета призвала к "экономическим санкциям против госпредприятий и фирм, связанных с Лукашенко".

В частности, она указала на возможность "приостановки программ финансового развития, которые идут через государство", а также остановки сотрудничества с госбанками, в частности, Беларусьбанком и Белагропромбанком, сообщается в Telegram-канале Тихановской.

На встрече обсуждалось ограничение на закупку нефтепродуктов из Беларуси и другой продукции госпредприятий. Тихановская также заявила о возможном расширении санкционного списка ЕС в отношении Минска.

"Договариваемся с другими странами, чтобы они расширяли, углубляли санкционные списки", - сообщила она и добавила, что ожидает увеличения черного списка ЕС до 200 или даже более человек.

Кроме того, команда главного оппонента белорусских властей добивается пересмотра международных программ поддержки Беларуси с целью гарантировать, "чтобы деньги не шли режиму, а напрямую белорусскому обществу". В частности, обсуждается "возможность отключения режима Лукашенко от системы Swift", сообщила пресс-служба Тихановской.

Согласно этим данным, уже на текущей неделе страны ЕС расширят индивидуальные санкции в отношении Минска и обсудят возможные экономические санкции.