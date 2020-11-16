Глава ФХБ Басков и кикбоксер Шакута включены в список невъездных в Латвию

Источник материала: АФН

Глава ФХБ Дмитрий Басков и кикбоксер Дмитрий Шакута включены в список невъездных в Латвию, сообщил министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс в понедельник.

"На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении двух граждан Беларуси в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. Цитата из классика: "Нам не нужен такой хоккей!", - говорится в сообщении в твиттере латвийского министра.

Сообщение сопровождается фотографией соответствующего документа, в котором фигурируют Дмитрий Басков и Дмитрий Шакута, передает Интерфакс

Ринкевичс также добавил, что Латвия вместе с Литвой и Эстонией готовится расширить "черные списки", "включив в них тех, кто продолжает жестоко подавлять мирные протесты в Беларуси".

Ранее сообщалось, что люди, похожие на Баскова и Шакуту, могут быть причастны к инциденту с Романом Бондаренко.