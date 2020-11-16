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Страны ОПЕК+ в октябре сократили добычу нефти на 7,8 млн б/с или 101% от плана

17.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

План по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в октябре был выполнен на 101% против 102% в сентябре, то есть странам альянса удалось в октябре убрать с рынка 7,8 млн б/с.

При этом 10 стран ОПЕК соблюдали условия сделки в октябре на 105%, а страны «не ОПЕК», - на 96%, говорится в материалах ОПЕК, передает ТАСС.

Однако, если не учитывать объем компенсации перепроизводства нефти, допущенного в первые месяцы реализации соглашения, то уровень исполнения составил только 96%.

Механизм компенсации неэффективного сокращения добычи введен в ОПЕК+ из-за того, что не все страны выполняют договоренности в полном объеме. По настоянию Саудовской Аравии, «должники» до конца 2020 года должны полностью компенсировать допущенное перепроизводство нефти.

Самые большие нарушения квот были допущены в мае - июне. На середину октября общий объем допущенного в соглашении перепроизводства достиг 2,33 млн б/с. Наиболее часто свои квоты нарушали Ирак, Нигерия, Габон.

 
 
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План по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в октябре был выполнен на 101% против 102% в сентябре, то есть странам альянса удалось в октябре убрать с рынка 7,8 млн б/с.
 
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