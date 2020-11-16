Правозащитники требуют возбуждения уголовного дела по факту смерти Бондаренко

Источник материала: АФН

Белорусские правозащитники выступили с требованием к силовым ведомствам страны незамедлительно возбудить уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко.

«По факту смерти Романа Бондаренко мы требуем от Следственного комитета и Генеральной прокуратуры возбуждения уголовного дела, а от органов внутренних дел – незамедлительного установления и розыска лиц, причастных к преступлению», - говорится в заявлении белорусских правозащитных организаций, текст которого публикует «Весна».

«Многочисленные видеозаписи, свидетельства очевидцев позволяют сделать вывод о том, что к преступлению с высокой степенью вероятности причастны сотрудники специальных подразделений МВД Беларуси. Об этом свидетельствуют, в частности, цель их действий – срывание протестной символики, характерная для представителей силовых структур экипировка, профессиональные и скоординированные действия нападавших по задержанию и перемещению Романа в микроавтобус, предположительно принадлежащий одному из спецподразделений милиции, а также доставление его после непосредственного задержания в Центральный РУВД г. Минска. Непринятие незамедлительных, предусмотренных процессуальным законом мер для расследования данного преступления, является дополнительным свидетельством причастности власти к его совершению», - также говорится в заявлении правозащитников.

Подписанты обратили внимание на то, что до вызова скорой Роман около 2 часов находился в здании Центрального РУВД г. Минска, т.е. под полным контролем милиции.

«В этой связи требует объективной проверки законность действий сотрудников милиции, которые, очевидно, не приняли меры по обеспечению избитого человека срочной медицинской помощью», - сказано в заявлении.

Правозащитники в который раз потребовали прекратить насилие в отношении мирных граждан, отказаться от выполнения заведомо преступных приказов и распоряжений по применению непропорциональной силы, насилия, пыток и жестокого обращения к гражданам, незамедлительного возбуждения уголовных дел по фактам массовых пыток и убийств граждан, участвующих в мирных протестах, объективного и беспристрастного расследования данных фактов, использования всех мер прокурорского реагирования по прекращению очевидно непропорциональных действий сотрудников милиции, объективного и беспристрастного надзора за действиями следователей по рассмотрению заявлений о пытках, расследованию убийств мирных демонстрантов.

«Именно безнаказанность сотрудников милиции, применяющих пытки, жестокость и насилие к людям, полное игнорирование базовых прав человека со стороны власти и правоохранительных органов, а также тотальное бездействие органов прокуратуры и Следственного комитета привели к данной трагедии, поэтому только неукоснительное выполнение принципа неотвратимости наказания поможет избежать ее повторения, дальнейшей эскалации насилия и усугубления кризиса прав человека в стране», - подчеркивается в заявлении.