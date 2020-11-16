Суд отказал в удовлетворении жалоб на продление срока содержания под стражей Знака и Колесниковой

Источник материала: АФН

Суд Партизанского района Минска 16 ноября отказал в удовлетворении жалобы на продление срока содержания под стражей Максима Знака.

Как сообщил адвокат Дмитрий Лаевский, защитники обжалуют решение судьи Натальи Дедковой в Минском городском суде, передает БелаПАН.

Ранее срок содержания Знака под стражей был продлен до 9 января. Адвокаты настаивают на полной невиновности подзащитного.

Сегодня суду была передана инициированная защитой петиция за освобождение Знака и прекращение его уголовного преследования, которую подписали 174 белорусских адвоката. Они уверены, что их коллега преследуется за выражение профессионального мнения.

В петиции отмечается, что уголовное преследование Знака и его заключение под стражу оценено крупнейшими международными адвокатскими ассоциациями как неприемлемое. Имеются в виду письма в адрес руководства Беларуси Совета адвокатур и юридических сообществ Европы (CCBE) и Американской ассоциации адвокатов (АВА).

В сентябре более 50 адвокатов подписали ходатайство о личном поручительстве и пришли в суд с намерением выступить поручителями для изменения меры пресечения своему коллеге Максиму Знаку.

Также, сегодня, по информации пресс-службы штаба Виктора Бабарико, суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы на продление срока содержания под стражей Марии Колесниковой.

«На суд по жалобе Марии сегодня пришли представители посольств Германии, Австрии, США, Швеции. Ранее обращение в поддержку Марии писала вице-президент бундестага Клаудия Рот, а также экс-министр внутренних дел Герхарт Баум», — отмечается в сообщении.

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, кандидат юридических наук адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку, которая длилась 10 суток.

В рамках этого уголовного дела обвинение также предъявлено члену президиума КС Марии Колесниковой и одному из адвокатов Колесниковой Илье Салею. Вскоре после встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ 10 октября Салея перевели под домашний арест. Колесниковой 6 ноября продлили срок заключения под стражей еще на два месяца — до 8 января, Знаку — до 9 января.