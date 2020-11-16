ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд отказал в удовлетворении жалоб на продление срока содержания под стражей Знака и Колесниковой

17.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Суд Партизанского района Минска 16 ноября отказал в удовлетворении жалобы на продление срока содержания под стражей Максима Знака.

Как сообщил адвокат Дмитрий Лаевский, защитники обжалуют решение судьи Натальи Дедковой в Минском городском суде, передает БелаПАН.

Ранее срок содержания Знака под стражей был продлен до 9 января. Адвокаты настаивают на полной невиновности подзащитного.

Сегодня суду была передана инициированная защитой петиция за освобождение Знака и прекращение его уголовного преследования, которую подписали 174 белорусских адвоката. Они уверены, что их коллега преследуется за выражение профессионального мнения.

В петиции отмечается, что уголовное преследование Знака и его заключение под стражу оценено крупнейшими международными адвокатскими ассоциациями как неприемлемое. Имеются в виду письма в адрес руководства Беларуси Совета адвокатур и юридических сообществ Европы (CCBE) и Американской ассоциации адвокатов (АВА).

В сентябре более 50 адвокатов подписали ходатайство о личном поручительстве и пришли в суд с намерением выступить поручителями для изменения меры пресечения своему коллеге Максиму Знаку.

Также, сегодня, по информации пресс-службы штаба Виктора Бабарико, суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалобы на продление срока содержания под стражей Марии Колесниковой.

«На суд по жалобе Марии сегодня пришли представители посольств Германии, Австрии, США, Швеции. Ранее обращение в поддержку Марии писала вице-президент бундестага Клаудия Рот, а также экс-министр внутренних дел Герхарт Баум», — отмечается в сообщении.

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, кандидат юридических наук адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку, которая длилась 10 суток.

В рамках этого уголовного дела обвинение также предъявлено члену президиума КС Марии Колесниковой и одному из адвокатов Колесниковой Илье Салею. Вскоре после встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ 10 октября Салея перевели под домашний арест. Колесниковой 6 ноября продлили срок заключения под стражей еще на два месяца — до 8 января, Знаку — до 9 января.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Партизанского района Минска 16 ноября отказал в удовлетворении жалобы на продление срока содержания под стражей Максима Знака.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прихожане православных храмов Жодино выступили с видеообращением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика