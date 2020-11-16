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Класковский: Власти сейчас все время будут идти по минному полю

17.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политический обозреватель Александр Класковский – о том, почему лидерам протестов нужно генерировать новые смыслы.

Класковский: Власти сейчас все время будут идти по минному полю
— Сегодня Александр Лукашенко попытался сделать эффектный жест. Собрав совещание по так называемому дорожному налогу, вождь, любящий доминировать всегда и во всем, вдруг умыл руки и перебросил решение вопроса на парламент и правительство, — пишет Александр Класковский.

Тем самым он хотел показать, что не жаден до власти и готов делиться полномочиями, якобы откликаясь на запрос общества.

В последнее время Лукашенко твердит, что готов отдать до 70 полномочий. Но если речь идет о делегировании другим — причем анемичным — ветвям власти второстепенных вопросов типа дорожного налога, если вождь перестанет лично контролировать, насколько чисты коровы на отдельно взятой ферме, то суть его системы не изменится.

Ведь сегодня в устройстве власти нет системы сдержек и противовесов. Лукашенко всего лишь собирается перебросить мелкие хлопоты на полностью сервильные, подконтрольные ему на 120% правительство и Национальное собрание.

В итоге после такой косметики все останется под железной пятой единоличного властителя. А значит, игры в новую Конституцию не развяжут узел внутриполитического кризиса.

Между тем 16 ноября — сотый день протестов. Еще минувшей весной такой их размах, такое упорство казались фантастикой.

Вместе с тем режим оказался сильнее, циничнее и безжалостнее, чем многим казалось. Раскола элит (без чего свалить авторитарную систему практически невозможно) не наблюдается, вертикаль сцементирована страхом (а часть силовиков еще и повязаны кровью).


Фактически стала формироваться военно-полицейская диктатура с элементами тоталитаризма. Перед теми же, кто претендует на лидерские роли в белорусской революции, ребром встал вопрос о смене тактики, поиске нестандартных эффективных методов борьбы, новых смыслах протеста.

Пока эти лидеры, похоже, пребывают в концептуальном кризисе. Команда Светланы Тихановской, уже выработавшая пиаровскую нишу ее дипломатических успехов, стала грешить декларативной листовочной патетикой в духе старой оппозиции. Возникают сырые структуры с туманными функциями вроде Национального антикризисного управления.

Сильным ходом, на мой взгляд, было бы появление уже сейчас проекта под условным названием «Конституция Тихановской». Вот видите, мол, у нас красивый, поистине прогрессивный документ, сильная модель устройства новой Беларуси, а не та пародия на перемены, которую пытается навязать, легитимировать Лукашенко.

Иначе говоря, лидерам борьбы нужно генерировать новые смыслы, а не только твердить, что преступный режим должен пасть.

Лукашенко признает, что надвигается экономический кризис, и явно не знает, что с этим делать. Резкое падение уровня жизни может в конце концов подтолкнуть рабочих к широкомасштабной стачке.

Еще одна бомба для режима — референдум по изменению Конституции. Попытка провести эту кампанию в стиле спецоперации, как минувшие выборы, способна взорвать общество.

Власти сейчас все время будут идти по минному полю. Надежды Лукашенко вернуть страну в состояние «как до выборов» иллюзорны. Слишком одиозным стал режим для миллионов белорусов. Они закусили губу и будут бороться.

Тут просится «до победы», однако обойдемся без лишнего пафоса. Сюжет перемен может оказаться гораздо сложнее, чем это рисуется в революционных прокламациях. Но это отдельная большая тема.
 
 
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Политический обозреватель Александр Класковский – о том, почему лидерам протестов нужно генерировать новые смыслы.
 
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