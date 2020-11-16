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Футбольного тренера с красно-зелёным флагом осудили на 14 суток ареста

17.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 14 суток ареста осудили 16 ноября тренера Республиканского центра олимпийской подготовки (РЦОП) по футболу Руслана Протасеню.


Акция 15 ноября на "Площади Перемен" / TUT.by​


15 ноября мужчина пришёл на "Площадь Перемен" с официальным красно-зелёным флагом, пишет Tribuna.com. Там его и задержали.

На суде Протасеня рассказал, что пришёл почтить память Романа Бондаренко. Он спросил у сотрудника ОМОНа, может ли он находиться на "Площади Перемен" с таким флагом, но его отвезли в РУВД.

Суд наказал Протасеню административным арестом.
 
 
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На 14 суток ареста осудили 16 ноября тренера Республиканского центра олимпийской подготовки (РЦОП) по футболу Руслана Протасеню.
 
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