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"Свободный театр" получил премию Магнитского в области прав человека
Источник материала: Партизан
Белорусский свободный театр награжден премией Магнитского в области прав человека 2020 года в номинации "Мужество под огнем".
Свободный театр получил премию Магнитского / facebook.com/nikolai.khalezin
Об этом сообщил художественный руководитель коллектива Николай Халезин, передает
Он добавил, что свою премию театр посвятил жертвам нынешней белорусской власти: "Беларусский Свободный театр посвящает этот Приз памяти Виктора Гончара, Анатолия Краcовского, Юрия Захаренко, Дмитрия Завадского, Геннадия Карпенко, Александра Вихора, Александра Тарайковского, Геннадия Шутова, Никиты Кривцова, Константина Шишмакова, Дениса Кузнецова и Романа Бондаренко".
Премия Магнитского была учреждена в 2015 году для признания заслуг журналистов, политиков и активистов в области прав человека.
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Белорусский свободный театр награжден премией Магнитского в области прав человека 2020 года в номинации "Мужество под огнем".
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