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"Свободный театр" получил премию Магнитского в области прав человека

17.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский свободный театр награжден премией Магнитского в области прав человека 2020 года в номинации "Мужество под огнем".


Свободный театр получил премию Магнитского / facebook.com/nikolai.khalezin

Об этом сообщил художественный руководитель коллектива Николай Халезин, передает "Еврорадио".

Он добавил, что свою премию театр посвятил жертвам нынешней белорусской власти: "Беларусский Свободный театр посвящает этот Приз памяти Виктора Гончара, Анатолия Краcовского, Юрия Захаренко, Дмитрия Завадского, Геннадия Карпенко, Александра Вихора, Александра Тарайковского, Геннадия Шутова, Никиты Кривцова, Константина Шишмакова, Дениса Кузнецова и Романа Бондаренко".

Премия Магнитского была учреждена в 2015 году для признания заслуг журналистов, политиков и активистов в области прав человека.
 
 
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Белорусский свободный театр награжден премией Магнитского в области прав человека 2020 года в номинации "Мужество под огнем".
 
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