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Россия готова принять чемпионат мира по хоккею, если его перенесут из Беларуси

17.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия готова принять чемпионат мира по хоккею 2021 года, если его перенесут из Беларуси. Об этом заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.


Владимир Путин и Владислав Третьяк / Reuters​

"Мы помним, что турнир в 2014 году в Минске был одним из лучших, но никто не знает сейчас, как всё будет в Беларуси. Никто же не знал, что такая ситуация возникнет в стране.

Россия, если что, всегда готова принять чемпионат мира в случае переноса из той или иной страны, но давайте сначала сделаем так, чтобы турнир прошёл в Беларуси и Латвии, как запланировано", — передаёт издание "Metarating" слова Третьяка, пишет "Еврорадио".

Чемпионат мира по хоккею 2021 года запланирован в Минске и Риге. Однако в последнее время всё больше голосов раздаётся за то, чтобы забрать у Беларуси право проведения чемпионата. Латвия даже обратилась в IIHF с просьбой перенести чемпионат в другую страну из-за ситуации с протестами в Беларуси. На днях IIHF может принять решение на этот счёт. При этом в организации ранее говорили, что на решение может повлиять не политика, а вопрос безопасности спортсменов. 

Ранее желание принять у себя хоккейный чемпионат 2021 года высказывала также Финляндия — хозяйка чемпионата-2022.
 
Теги: Минск
 
 
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Россия готова принять чемпионат мира по хоккею 2021 года, если его перенесут из Беларуси. Об этом заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
 
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