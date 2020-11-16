В Беларуси вводят новый принцип оплаты платных дорог: Можно даже сэкономить









the-village.me Больше не надо обращаться в пункт обслуживания BelToll – приобрести электронную виньетку можно в режиме онлайн, посетив сайт оператора платных дорог, пишет





Электронную виньетку можно будет приобрести с 1 декабря 2020 года на 15 либо 30 календарных дней, а также на календарный год. Ее стоимость составляет 14, 22 и 75 евро соответственно.





При этом под календарным годом понимается период с 1 января по 31 декабря соответствующего года, а также последние 15 календарных дней предшествующего года и первые 15 календарных дней последующего года.





С введением электронной виньетки традиционный способ внесения платы за проезд с использованием устройства электронной оплаты по-прежнему остается доступным для всех транспортных средств, чьи водители должны оплачивать проезд по платным дорогам.



