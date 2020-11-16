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В Беларуси вводят новый принцип оплаты платных дорог: Можно даже сэкономить

17.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси вводят новый принцип оплаты проезда по платным дорогам BelToll. Теперь появится и электронная виньетка, действующая в течение определенного срока.



Больше не надо обращаться в пункт обслуживания BelToll – приобрести электронную виньетку можно в режиме онлайн, посетив сайт оператора платных дорог, пишет the-village.me

Электронную виньетку можно будет приобрести с 1 декабря 2020 года на 15 либо 30 календарных дней, а также на календарный год. Ее стоимость составляет 14, 22 и 75 евро соответственно.

При этом под календарным годом понимается период с 1 января по 31 декабря соответствующего года, а также последние 15 календарных дней предшествующего года и первые 15 календарных дней последующего года.

С введением электронной виньетки традиционный способ внесения платы за проезд с использованием устройства электронной оплаты по-прежнему остается доступным для всех транспортных средств, чьи водители должны оплачивать проезд по платным дорогам.

Для сравнения. Раньше проезд по платным дорогам для машин с допустимой общей массой до 3,5 тонны стоил 0,04 евро за километр (не применяется к машинам, зарегистрированным в Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане и Армении). Вся трасса М1/Е30 от польской границы у Бреста до российской границы за Оршей — это 610 км, и за ее проезд водителю пришлось бы заплатить 24,4 евро. А электронная виньетка на месяц стоит даже дешевле: 22 евро. Так что для водителя-иностранца, следующего через Беларусь транзитом, электронная виньетка может стать даже выгоднее, чем традиционный способ с установкой на лобовое стекло бортовых устройств.
 
Теги: Брест
 
 
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В Беларуси вводят новый принцип оплаты проезда по платным дорогам BelToll. Теперь появится и электронная виньетка, действующая в течение определенного срока.
 
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