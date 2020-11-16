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Вулкан Стромболи проснулся в Италии

17.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. Расположенный на острове Стромболи вулкан выбросил столб дыма после мощного взрыва в одном из кратеров, сообщил в Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

© AP / Salvatore Cavalli
Вулкан на итальянском острове Стромболи возобновил активность

По информации ведомства, произошел выброс лавы и пепла на одном из южных склонов вулкана. Итальянские сейсмологи рассказали, что вызванный извержением оползень спускался по склону четыре минуты.

Местные СМИ передают, что облако пепла опустилось на жилые постройки, расположенные на острове.

В последний раз активность вулкана Стромболи была зарегистрирована пять дней назад. В ходе последнего крупного извержения в июле 2019-го на острове погиб турист.

 
Теги: Минск
 
 
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Местные СМИ передают, что облако пепла опустилось на жилые постройки, расположенные на острове Стромболи .
 
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