Военные ошибки Армении в Нагорном Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Армянская сторона за 45 суток (с 27 сентября) утратила контроль практически над всей территорией так называемой зоны безопасности (семь районов бывшей Азербайджанской ССР вне карабахской автономии – Sputnik) и частью Нагорного Карабаха в границах 1991 года. При этом азербайджанские войска могли развить успех и достичь гораздо большего. Потеря города-крепости Шуши означала блокаду Лачинского коридора, дальнейшее окружение и неизбежное уничтожение армянских войск в Карабахе. Войну остановили международный авторитет и миротворческая операция России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил: "Мы могли бы избежать войны, если бы согласились передать Азербайджану семь районов, а также Шуши. Но мы не хотели соглашаться на это. Правительство Армении, Вооруженные силы Армении, Армия обороны Арцаха приняли вызов и боролись до конца". Это высказывание свидетельствует прежде всего о переоценке собственных сил и недооценке возможностей противника – непростительных для главы государства. По данным президента РФ Владимира Путина, в зоне конфликта "число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боёв превысило четыре тысячи человек, раненых свыше восьми тысяч человек, количество беженцев действительно, по разным данным, исчисляется десятками тысяч". Не слишком ли велика цена стратегической ошибки военно-политического руководства Армении?

Пашинян признал себя главным ответственным за итог боевых действий в Нагорном Карабахе, и все же сегодня важнее понять: что делать дальше? Складывается впечатление, что у Еревана пока нет планов кризисного урегулирования, восстановления необходимой боеспособности национальной армии.

Губительная неопределенность

Поражение армянской стороны – "заслуга" не столько армии, сколько военно-политического руководства. Ошибочная стратегия и тактика никогда не приведут к успеху и окажутся на поле боя опаснее пуль и снарядов противника. По мнению министра обороны Армении Давида Тонояна, армянская армия действовала в Карабахе "по максимуму". Почему не удалось удержать противника на заранее подготовленных (за 28 лет) оборонительных позициях? Объяснение системного поражения присутствием на поле боя турецких советников и беспилотников, а также "нескольких тысяч" сирийских наемников выглядит неполным и даже слабым.

Не касаясь даже итогов "всеобщей мобилизации", армянская армия в составе 45 тысяч действующих военнослужащих – слишком значительная сила, чтобы две тысячи арабских наемников смогли "сделать погоду" в Карабахе.

В армии Нагорного Карабаха не оказалось декларированных ранее 30 тысяч "штыков", 300 танков, нескольких сотен БМП и БТР. После 40 дней всеобщей мобилизации ко времени заключения соглашения о перемирии армянских войск в Карабахе оказалось 20 тысяч (по заявлению Пашиняна). И сложилось впечатление, что плана обороны у армянской стороны не было, действовали по обстановке. В первые дни разведка не имела точной информации о намерениях противника, армянские войска на линии соприкосновения пассивно оборонялись. Заметного превосходства в живой силе азербайджанские войска не имели, в операции участвовали около 30 тысяч человек, но при этом сохраняли активность на всех направлениях.

Мощной ударной группировки противника на юге не наблюдалось, оперативно-маневренные группы и рейдовые отряды не применялись, и все же азербайджанские войска осуществили здесь прорыв, который не удалось "заткнуть" из-за отсутствия в Карабахе эффективной системы боевого управления и мобильных резервов. Противник захватил города Физули и Гадрут, перекрыли транспортные магистрали для подвоза в Карабах оружия, боеприпасов и резервов (любая война на 90% – логистика).

В горной местности для продвижения войск достаточно естественных препятствий, которые можно сделать непреодолимыми для противника с помощью огневых засад, диверсионно-разведывательных групп, минно-взрывных заграждений или завалов. Дороги Карабаха оказались свободными для азербайджанских подразделений, что стало одной из причин падения города-крепости Шуши и в значительной степени повлияло на дальнейшие события.

Легенда о "Байрактаре"

Много пишут об успехах Азербайджана в беспилотной войне и технологической уязвимости армянской армии. Важно подчеркнуть: применительно к боевым действиям в Нагорном Карабахе не следует преувеличивать боевое могущество средневысотных оперативно-тактических беспилотников Bayraktar турецкого производства. Идеальным образцом этот аппарат не является, хорошо заметен для радаров современных зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Азербайджанская сторона использовала БПЛА достаточно активно и успешно лишь потому, что армянские войска не имели развитой системы ПВО и развернутых систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Хотя ранее в Армении, вроде бы, готовились к грядущей "войне беспилотников", которая не требует миллиардного бюджета.

"Байрактар" может взять на борт 150 кг боеприпасов, то есть две корректируемые авиабомбы MAM-L (по 25 кг) и две ракеты MAM-C на основе 70-мм неуправляемого реактивного снаряда (по 50 кг). Аппарат неплохо зарекомендовал себя в контртеррористических операциях "Щит Евфрата" (2017 год, против запрещенной в ряде стран террористической организации "Исламское государство") и "Оливковая ветвь" (2018 год, против курдских формирований). Но все же в Сирии и Ливии с "Байрактарами" легко справляются зенитные ракетные комплексы "Бук", "Квадрат" и "Панцирь" советского и российского производства. Имея современные средства ПВО, Сирийская правительственная армия и Ливийская национальная армия фельдмаршала Хафтара уничтожили десятки турецких БПЛА. При этом лучший результат показал ЗРК "Бук-М2Э" – из 25 выпущенных ракет 20 поразили воздушные цели.

Как бы то ни было, активное применение в войсковой операции разведывательно-ударных беспилотников успеха на земле азербайджанской стороне не гарантировало. Правильно организованная, глубоко эшелонированная оборона способна "перемолоть" значительно превосходящее количество войск и боевой техники противника. В Нагорном Карабахе мы этого не увидели, а индивидуальное воинское мужество не может заменить высокой организации войск во всей глубине обороны. Поэтому свежая идея премьер-министра Пашиняна о вовлечении в армянскую армию "нового типа" большего количества женщин выглядит странной. Правильные выводы не сделаны.

Высокая военная организация и боевая эффективность войск, обученных и обеспеченных современным вооружением, начинаются в головах военно-политического руководства страны. И когда в армянском обществе говорят о том, что Армения не оказала достаточной военной помощи Карабаху, то люди правы.