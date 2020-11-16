Три негативных последствия включения дорожного сбора в стоимость топлива

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя - Sputnik. Три негативных последствия может повлечь за собой включение дорожного сбора в стоимость топлива, рассказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко в эфире телеканала СТВ.

Речь идет в том числе о резком повышении цен на топливо, возникновению разницы в ценах между стоимостью топлива в Беларуси и России.

"Это скажется и на инфляции, подорожают и другие товары", - отметил Андрейченко.

Госпошлина за допуск

В 2014 году белорусские власти решили заставить автолюбителей участвовать в финансировании дорог через уплату госпошлины за допуск транспортных средств к дорожному движению.

Однако это вызвало недовольство со стороны тех автолюбителей, которые нечасто выезжают на дороги.

Два варианта

Существует два варианта отмены госпошлины:

введение вместо нее нового сбора без привязки к прохождению техосмотра с возможностью оплачивать движение по месяцам,

другой вариант подразумевает отмену госпошлины, но при этом расходы на содержание дорог предлагается включить в стоимость топлива.

Кстати, ранее дорожный сбор уже включался в стоимость топлива в Беларуси, и с введением госпошлины власти не производили вычета его из стоимости топлива и бензина.

Глава государства сегодня поручил разработать механизм , который бы наиболее удачным образом решил наболевший вопрос. Он потребовал, чтобы окончательное решение по этому вопросу было оптимальным для экономики, понятным для людей и достаточно оперативным.

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