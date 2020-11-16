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Три негативных последствия включения дорожного сбора в стоимость топлива
17.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя - Sputnik. Три негативных последствия может повлечь за собой включение дорожного сбора в стоимость топлива, рассказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко в эфире телеканала СТВ.
© Sputnik / Александр Кряжев
Речь идет в том числе о резком повышении цен на топливо, возникновению разницы в ценах между стоимостью топлива в Беларуси и России.
"Это скажется и на инфляции, подорожают и другие товары", - отметил Андрейченко.
Госпошлина за допуск
В 2014 году белорусские власти решили заставить автолюбителей участвовать в финансировании дорог через уплату госпошлины за допуск транспортных средств к дорожному движению.
Однако это вызвало недовольство со стороны тех автолюбителей, которые нечасто выезжают на дороги.
Два варианта
Существует два варианта отмены госпошлины:
Кстати, ранее дорожный сбор уже включался в стоимость топлива в Беларуси, и с введением госпошлины власти не производили вычета его из стоимости топлива и бензина.
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Не только резкое повышение цен на топливо, но и рост цен на другие товары может стать последствием такого варианта решения наболевшего вопроса дорожного сбора.
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