ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три негативных последствия включения дорожного сбора в стоимость топлива

17.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя - Sputnik. Три негативных последствия может повлечь за собой включение дорожного сбора в стоимость топлива, рассказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко в эфире телеканала СТВ.

© Sputnik / Александр Кряжев
Белорусам предлагают обсудить госпрограмму реконструкции дорог

Речь идет в том числе о резком повышении цен на топливо, возникновению разницы в ценах между стоимостью топлива в Беларуси и России.

"Это скажется и на инфляции, подорожают и другие товары", - отметил Андрейченко.

Госпошлина за допуск

В 2014 году белорусские власти решили заставить автолюбителей участвовать в финансировании дорог через уплату госпошлины за допуск транспортных средств к дорожному движению.

Однако это вызвало недовольство со стороны тех автолюбителей, которые нечасто выезжают на дороги.

Два варианта

Существует два варианта отмены госпошлины:

  • введение вместо нее нового сбора без привязки к прохождению техосмотра с возможностью оплачивать движение по месяцам,
  • другой вариант подразумевает отмену госпошлины, но при этом расходы на содержание дорог предлагается включить в стоимость топлива.

Кстати, ранее дорожный сбор уже включался в стоимость топлива в Беларуси, и с введением госпошлины власти не производили вычета его из стоимости топлива и бензина.

Глава государства сегодня поручил разработать механизм, который бы наиболее удачным образом решил наболевший вопрос. Он потребовал, чтобы окончательное решение по этому вопросу было оптимальным для экономики, понятным для людей и достаточно оперативным.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не только резкое повышение цен на топливо, но и рост цен на другие товары может стать последствием такого варианта решения наболевшего вопроса дорожного сбора.
 
Новости дня
Новости разные
 
Всебелорусское народное собрание может пройти 27-28 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика