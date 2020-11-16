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Сто дней протеста за 100 секунд – видео
17.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Белорусы, не согласные с итогами президентских выборов, после 9 августа стали выходить на
© Sputnik / Виктор Толочко
Это за 100 дней протестов для минчан это стало привычным ритмом жизни. С ночи выборов прошло уже пятнадцать акций.
Чаще всего участникам маршей удавалось собраться в колонны и пройти по улицам, но порой действия силовиков корректировали план протеста.
За это время в городе не только выступали против власти, но и поддерживали ее: с 16 августа начались акции в поддержку Александра Лукашенко, чаще всего в формате автопробегов.
Смотрите на видео Sputnik кадры с митингов, которые проходили по воскресеньям в Минске. Покажем их за 100 секунд.
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Начиная с 9 августа, каждое воскресенье протестующие проходили – или пытались пройти – по Минску маршем. Вспоминаем воскресные акции протеста за 100 секунд.
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