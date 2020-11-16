Сто дней протеста за 100 секунд – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусы, не согласные с итогами президентских выборов, после 9 августа стали выходить на акции протеста . Воскресные марши были самыми массовыми. Столица в эти дни жила по измененному, но уже почти привычному графику: закрыты станции метро, отключен мобильный интернет, спецтехника на улицах города, много милиции, обновляется информация о задержанных протестующих.

Это за 100 дней протестов для минчан это стало привычным ритмом жизни. С ночи выборов прошло уже пятнадцать акций.

Чаще всего участникам маршей удавалось собраться в колонны и пройти по улицам, но порой действия силовиков корректировали план протеста.

За это время в городе не только выступали против власти, но и поддерживали ее: с 16 августа начались акции в поддержку Александра Лукашенко, чаще всего в формате автопробегов.

Смотрите на видео Sputnik кадры с митингов, которые проходили по воскресеньям в Минске. Покажем их за 100 секунд.