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Сто дней протеста за 100 секунд – видео

17.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусы, не согласные с итогами президентских выборов, после 9 августа стали выходить на акции протеста. Воскресные марши были самыми массовыми. Столица в эти дни жила по измененному, но уже почти привычному графику: закрыты станции метро, отключен мобильный интернет, спецтехника на улицах города, много милиции, обновляется информация о задержанных протестующих.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Это за 100 дней протестов для минчан это стало привычным ритмом жизни. С ночи выборов прошло уже пятнадцать акций.

Чаще всего участникам маршей удавалось собраться в колонны и пройти по улицам, но порой действия силовиков корректировали план протеста.

За это время в городе не только выступали против власти, но и поддерживали ее: с 16 августа начались акции в поддержку Александра Лукашенко, чаще всего в формате автопробегов.

Смотрите на видео Sputnik кадры с митингов, которые проходили по воскресеньям в Минске. Покажем их за 100 секунд.

 
Теги: Минск
 
 
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Начиная с 9 августа, каждое воскресенье протестующие проходили – или пытались пройти – по Минску маршем. Вспоминаем воскресные акции протеста за 100 секунд.
 
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