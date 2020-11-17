Такой не каждый себе может позволить. Гигантский дом из бетона и стекла в Украине

Источник материала: Tut.by

Известная украинская студия архитектора Сергея Махно спроектировала и реализовала очень необычный дом. Он представляет собой здание на 5 тысяч «квадратов», созданное из монолитного бетона и стекла. Проект называется Futago — в переводе с японского означает «близнецы», пишет behance.net. Стоимость проекта не озвучивается, но можно с уверенностью говорить, что позволить себе такой могут единицы.



Фото: Сергей Кадулин

Futago House расположен в Киевской области. Основатель студии и архитектор Сергей Махно говорит, что «этот дом стал одновременно продолжением природы и ее противостоянием. Футаго — это чистый лист бумаги, в котором слились тонны бетона, стекла, страсти и силы человеческого духа. Все для того, чтобы полюбоваться красотой вокруг и научиться видеть красоту внутри».



Фото: Сергей Кадулин

О заказчике руководитель студии говорит, что «такие клиенты, которые готовы к таким решениям и могут себе их позволить, не каждый день обращаются в нашу студию».



Фото: Сергей Кадулин

Они очень четко выразили свои пожелания: получить современный и минималистичный дом, который станет новым этапом жизни для их семьи после сдержанной классики. При этом они полностью доверились архитекторам, совершенно не вмешиваясь в творческий процесс.



Фото: Сергей Кадулин

Строительство проекта длилось три года и превратилось в череду вызовов и смелых решений.

Например, чтобы вид из окон стал главной изюминкой проекта, потребовалось переместить 30 000 тонн грунта и поднять обе части дома на высоту пяти метров. Таким образом, архитекторы избавились от препятствий на горизонте, чтобы владельцы могли в полной мере насладиться пейзажем.

На изготовление монолитной части здания потребовалось 20 тысяч тонн бетона. Специально для этого проекта открыли отдельную линию по сборке стеклопакетов, каждый из которых весит одну тонну.





«Мы построили этот проект, чтобы выйти за существующие границы. Нет вопросов, которые нельзя решить. Нет проектов, которые нельзя реализовать. Футаго — яркий тому пример», — говорит главный инженер студии Ольга Собчишина.

По мере приближения к дому создается впечатление, что в воздухе висят громоздкие бетонные прямоугольники-близнецы. Их вертикальные основания скрыты за прочным забором.





Нижняя бетонная горизонталь служит не только опорой верхней консоли, но и террасой с газоном и работами современных украинских художников.

Дом оборудован системой «Умный дом» с мощной системой вентиляции с технологией фильтрации воздуха и пылеулавливания, терморегуляцией, подогревом полов и стекол.







Синяя кухня со столешницей, где можно готовить и есть, не сводя глаз с окружающего пейзажа

Цокольный этаж занимают технические помещения: гараж, техническая кухня, прачечная и др. Первый этаж занимает гостиная, а на втором — приватные зоны. Логистика построена так, чтобы потоки жителей и технического персонала не пересекались.





Интерьер одного из близнецов все еще находится в процессе реализации, поэтому мы покажем готовый, который находится слева от главного входа. Он предназначен для хозяев, а второй — для гостей. Оба имеют схожую планировку и занимают площадь 2500 квадратных метров (общая площадь 5 тысяч «квадратов»).



Дом спланирован таким образом, чтобы из каждой спальни открывался прекрасный вид





Гостиная встречает окнами высотой 4,5 метра и панорамным видом на 8 километров.

Безупречный белый цвет служит канвой для авторского дизайна. Бетонные и белые винтовые лестницы ведут со второго этажа в спальни. Зелень снаружи перетекает в дом. Границы между внешним и внутренним стираются. Гостиная становится частью декорации.













В каждой спальне есть отдельный санузел и гардеробная. Все они объединены единой бетонной линией, но каждая имеет свой цвет: от карамельно-песочного до темно-медного.