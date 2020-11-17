В Беларуси возобновили удобную альтернативу кредиту: лизинг на жильё до 20 лет

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Фото: «А-100 Девелопмент»

Лизинг, рассрочка и кредит



После некоторого перерыва застройщик возобновляет продажу новых готовых квартир в лизинг до 20 лет. Лизинг предоставляется в белорусских рублях, при этом процентная ставка составляет 13,75% годовых, а первоначальный взнос — от 20%.



Лизинг под 13,75% годовых

На некоторые виды жилья действует рассрочка до 5 лет. Она предоставляется напрямую застройщиком, поэтому у покупателя не возникает никаких обязательств перед банком. Количество квартир, доступных в рассрочку ограничено.

Кредит также выдают сроком до 20 лет, при этом первоначальный взнос составит всего от 10% стоимости жилья. Главной особенностью кредита является низкая процентная ставка: первый год она составит всего 8,99%, оставшийся период — 13,35% годовых.

Узнайте подробности по телефону +375 44 778 03 53.

Где находятся квартиры?

Сегодня «А-100 Девелопмент» предлагает готовые и строящиеся квартиры в трех своих масштабных проектах: развивающихся «Новой Боровой» и «Зеленой гавани», а также в уже введенном в эксплуатацию квартале «Пирс».

Новая Боровая — современный район в 1,5 км от станции метро «Уручье», который возводится по квартальному принципу жилой застройки Европы.



Новая Боровая

Его особенностью является быстрое развитие социальной инфраструктуры: детские сады, школы, магазины и торговые центры, паркинги, дороги, тротуары и велодорожки возводятся одновременно с жильем. Все дворы имеют закрытую территорию, свободную от автомобилей.

Квартал «Пирс» — завершенный проект компании. Клубный жилой комплекс в 8 км от Минска, в окружении леса и Минского моря, уже введен в эксплуатацию. Сегодня здесь осталось несколько свободных квартир в инновационных домах — ситихаусах и урбан-виллах. Воспользуйтесь лизингом или рассрочкой на готовое жилье!



Квартал «Пирс»

Квартиры имеют окна в пол, открытые террасы, остекленные лоджии и высокие потолки. Специально для этих домов архитекторы разработали нестандартные планировки с гардеробными, хобби-комнатами и несколькими санузлами. Многие квартиры отлично подходят для больших семей.

На территории расположен декоративный водный канал с благоустроенной деревянной набережной. А во дворах — стильные зоны отдыха с беседками и барбекю, детские и спортивные площадки по индивидуальным проектам.

В жилом комплексе «Зеленая гавань», который возводится среди леса в 3,5 км к востоку от Минска, помимо современных двухэтажных коттеджей предлагают таунхаусы и лайнхаусы, а также квартиры в четырехэтажных урбан-виллах и ситихаусах. Доступна рассрочка от застройщика до 3 лет.

«Зеленая гавань»

Все дома выполнены в едином скандинавском стиле, который прекрасно сочетается с природой этого места — именно здесь находятся живописные гольф-поля чемпионского класса, а во время строительства застройщик бережно сохраняет взрослые деревья.



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